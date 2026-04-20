Das richtige „Ja“ bringt einem Vorarlberger 173.000 Euro

Bei der gestrigen Lottoziehung hatte niemand die sechs "Richtigen". Aber ein Vorarlberger darf sich trotzdem über rund 173.000 Euro freuen.

Am Sonntag wurden wieder die „6 aus 45“ gezogen. Jedoch hatte niemand die sechs Richtigen angekreuzt. Allerdings gab es einen Sologewinn beim Joker.

Mittwoch wartet ein Doppeljackpot

Da es bei „6 aus 45“ erneut keinen Tipp mit den „sechs Richtigen“ gegeben hat, geht es nun am Mittwoch um einen Doppeljackpot, und dabei wartet eine Gewinnsumme von rund 2 Millionen Euro. Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es am Sonntag einen Sologewinn in Wien, der mit dem zweiten von fünf Quicktipps erzielt wurde. Dieser Solotreffer brachte einen Gewinn in Höhe von rund 78.000 Euro.

LottoPlus auch kein Sechser

Bei LottoPlus ist am Sonntag ebenfalls ein Sechser ausgeblieben. Darüber durften sich wieder die Gewinne:innen eines Fünfers freuen, denn auf sie wurde die Gewinnsumme aufgeteilt. Und da gibt es 26 Spielteilehmer, die jeweils knapp 8.000 Euro erhalten. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde am Mittwoch geht es um etwa 200.000 Euro.

Vorarlberger holt sich 173.000 Euro

Beim Joker gab es wie auch schon am Freitag bei der Bonus-Ziehung einen Sologewinn. Diesmal geht er allerdings nicht in den Süden Österreichs, sondern ganz in den Westen, nämlich nach Vorarberg. Das „Ja“ zum Joker war diesmal mehr als 173.000 Euro wert. Die Ziehung am Mittwoch moderiert Thomas May.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.04.2026 um 10:56 Uhr aktualisiert