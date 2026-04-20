Bürgermeisterwechsel in Deutschkreuz

Andreas Kacsits (ÖVP) hat sein Amt als Bürgermeister von Deutschkreuz zurückgelegt. Als einen der Gründe nennt er die Vorkommnisse in den letzten Wochen und Monaten. „Nach reiflicher Überlegung und aus beruflichen Gründen, aber auch der Vorkommnisse in den letzten Wochen und Monaten, werde ich mit heutigem Tag das Amt des Bürgermeisters von Deutschkreutz an Vizebürgermeister Jürgen Hofer (SPÖ) übergeben“, geht aus einem Brief an die Bevölkerung hervor.

Private und persönliche Angriffe

Aufgrund der momentanen Situation und „vieler privater und persönlichen Angriffe der letzten Zeit“, sieht er sowohl für sich als auch für die Gemeinde einen Neuanfang als richtige Entscheidung. Kacsits gehörte seit dem Jahr 2012 dem Gemeinderat von Deutschkreutz an. Er war im September 2021 (damals noch Vizebürgermeister) nach dem Rücktritt von Manfred Kölly vom Gemeinderat im dritten Wahlgang zum neuen Bürgermeister gewählt worden. Auch 2022 wurde er in dieser Funktion noch einmal bestätigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.04.2026 um 10:57 Uhr aktualisiert