Rührender Abschied von Manninger: „Ich werde dich für immer lieben“

Der Profifußballer Alexander Manninger kam vergangene Woche bei einem tragischen Unfall ums Leben. Nun nimmt auch seine Frau mit einem rührenden Posting Abschied von ihm.

Die Fußballwelt trauert um Alexander Manninger. Er kam bei einem schlimmen Unfall ums Leben. Auch seine Ehefrau trauert: „Bis wir uns wiedersehen, danke, Lexx. Ich werde dich für immer lieben.“ *

Frau von Manninger schreibt berührendes Posting

Es herrscht große Trauer um den Profifußballer. Am Sonntag hat sich seine Frau, Emily Manninger, nun auch zu Wort gemeldet. In einem rührenden Facebook-Posting spricht sie über den Verstorbenen. „„Ich kann den unvorstellbaren Schmerz, den ich gerade fühle, nicht in Worte fassen. Wir sind keine Familie, die solchen Kummer und Schmerz öffentlich teilt, aber ich habe keine Wahl, da mich die Welle der Liebe aus der ganzen Welt überwältigt hat“, schreibt sie.

„Ich werde dich für immer lieben“

Die Witwe spricht auch über Manningers Rolle als Vater. Wie sehr ihn alle vermissen werden. Sie erzählt auch, dass ihr verstorbener Mann loyal, gütig und sanftmütig war. Ihr Posting schließt sie so ab: „An alle, die es geschafft haben, das hier zu lesen: Bitte betet alle für meine Kinder. Bis wir uns wiedersehen, danke, Lexx. Ich werde dich für immer lieben.“

*Anmerkung der Redaktion: Das Originalposting ist auf Englisch und wurde für ein besseres Leseverständnis auf Deutsch übersetzt.