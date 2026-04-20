Bis zu 100 Euro „Pool-Steuer“: Stadt Jennersdorf greift durch

Der immense Wasserverbrauch zu Beginn des Sommers ist sorgt schon lange für hitzige Diskussionen. Private Pools bringen die Versorgung zunehmend unter Druck. Laut Berichten der "Krone" macht Jennersdorf jetzt ernst.

Planschbecken bleiben gratis. Für Pools hingegen muss man bis zu 100 Euro jährlich zahlen.

Planschbecken bleiben gratis. Für Pools hingegen muss man bis zu 100 Euro jährlich zahlen.

Wenn zu Beginn der warmen Jahreszeit Hunderte private Swimmingpools – teils auch zeitgleich – gefüllt werden, steigt der Wasserverbrauch rapide an. In manchen Gemeinden können dann sogar Engpässe drohen. Die burgenländische Stadt Jennersdorf zieht deshalb jetzt die Notbremse.

Pool-Besitzer werden zur Kasse gebeten

Die burgenländische Stadt Jennersdorf führt nun eine sogenannte „Pool-Steuer“ ein. Denn: „Wer sich den Luxus eines eigenen Schwimmbeckens leisten kann, der kann auch dafür zahlen“, sagt Stadtchef Reinhard Deutsch (Liste JES). In den Sommermonaten würde jetzt bis zu ein Drittel mehr Wasser durch die Leitungen fließen.

Schon 150 Pools im Stadtgebiet

Seit Corona gäbe es einen massiven Anstieg bei privaten Schwimmbecken, so Deutsch weiter. Bereits 150 Pools wären es jetzt schon alleine im Stadtgebiet. Die Abgabe wird daher so geregelt: Pools bis 15 Kubikmeter Fassungsvermögen, etwa Planschbecken, bleiben gebührenfrei. Für Becken zwischen 15 und 20 Kubikmeter sind 50 Euro zu zahlen, bis 30 Kubikmeter 70 Euro. Für noch größere Becken bezahlt man 100 Euro jährlich. Abgerechnet wird direkt über die Wasserrechnung. Der Schritt folgt unter anderem auf eine zunehmend angespannte Versorgungslage.

Wegen Verträgen und Abrechnungen spitzt sich Situation zusätzlich zu

Seit mehreren Jahren schon besteht ein Konflikt zwischen den Wasserverbänden Unteres Lafnitztal und Raabtal über Verträge, Brunnenanlagen und Abrechnungen. Dadurch spitzt sich die Situation zusätzlich zu und die Wasserreserven sind weniger geworden. Für die Stadt Jennersdorf Gründe genug, um sich für eine Pool-Steuer auszusprechen.