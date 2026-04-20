Gegen Dieselknappheit ab Mai: Österreich gibt Rohöl frei

Dabei stellt das Land insgesamt 325.000 Tonnen Rohöl zur Verfügung, wovon die OMV im ersten Schritt bereits 56.000 Tonnen übernimmt. Da dieses zusätzliche Öl zu ganz normalen Preisen verkauft wird, hilft es dabei, das weltweite Angebot zu vergrößern und die Preise für alle ruhig und stabil zu halten.

Versorgungslage soll gesichert sein

Die Versorgungslage in Österreich ist weiterhin gesichert, heißt es in einer Aussendung. Darüber hinaus steht für einen Versorgungsengpass eine Pflichtnotstandsreserve für Versorgungsengpässe zur Verfügung. Sie reicht für rund 90 Tage und sichert damit auch im Fall eines massiven Lieferausfalls die Versorgung für rund drei Monate ab.

Ab Mai

Gleichzeitig zeigen die europäischen Szenarien, dass sich die anhaltenden Unterbrechungen internationaler Lieferketten zeitverzögert auch in Europa bemerkbar machen werden. Wenn die Krise andauert, rechnet die EU-Kommission ab Mai mit einem Rückgang des verfügbaren Angebots in Europa, konkret bei Diesel und Kerosin. „Österreich ist vom Weltmarkt nicht abgekoppelt. Wenn sich die internationale Lage nicht entspannt, hat das auch Auswirkungen auf Österreich. Die Collective Action der IEA ist ein wichtiger Beitrag zur Stabilisierung des Marktes, genau deshalb beteiligt sich Österreich an der gemeinsamen internationalen Maßnahme: als Vorsorge für unser Land und zur Stabilisierung jenes Markts, von dem auch wir abhängen“, heißt es aus dem Wirtschaftsministerium.

„Seit heute“

„Seit heute werden 56.000 Tonnen Rohöl aus den österreichischen Notstandsreserven in die Raffinerie Schwechat gepumpt. Dabei handelt es sich um eine Rohöltranche aus der Reservenfreigabe im Rahmen einer Collective Action der Internationalen Energieagentur (IEA). Aufgrund der Sperre der Meerenge von Hormus steht dem Weltmarkt derzeit weniger Rohöl zur Verfügung und mit dieser koordinierten Maßnahme soll dem entgegengewirkt werden und so zur Marktberuhigung beitragen. Die ELG Group ist auf derartige Auslagerungen bestens vorbereitet und auch für mögliche weitere Krisenszenarien gut gerüstet“, so der Geschäftsführer der ELG Michael Niklas.