O-Bus kracht in Supermarkt-Filiale in Salzburg: Eine Person gestorben

In Salzburg-Itzling ist am Montag gegen Mittag ein O-Bus gegen die Glasfront einer Supermarkt-Filiale gefahren. Bei dem Aufprall kam laut Medienberichten eine Person ums Leben, sieben weitere wurden verletzt.

Warum der O-Bus in den Supermarkt gekracht ist, steht noch nicht fest.

Warum der O-Bus in den Supermarkt gekracht ist, steht noch nicht fest.

In Salzburg-Itzling ist Montagmittag ein Oberleitungs-Bus frontal gegen die Glas-Fassade und den Eingang der Filiale einer Supermarktkette gekracht. Wie das Rote Kreuz berichtet, kam dabei eine Person ums Leben. Zwei wurden schwer verletzt in Krankenhäuser transportiert, fünf weitere Menschen sind leicht verletzt.

Insgesamt 25-30 Beteiligte

Nähere Informationen liegen noch nicht vor. Es dürfte allerdings rund 25 bis 30 weitere Beteiligte gegeben haben. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung zwischen der Raiffeisenstraße und der Austraße, an der sich ein Kreisverkehr befindet. Im Normalfall sind die Busse dort nicht sehr schnell unterwegs. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften, sowie ein Kriseninterventionsteam sind vor Ort. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.04.2026 um 13:46 Uhr aktualisiert