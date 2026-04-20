Lenker flüchtet nach Crash – Frau (82) im Gesicht verletzt

Im Bezirk Ried wurde eine 82-Jährige bei einem Unfall verletzt, der zweite Lenker fuhr einfach weiter. Jetzt sucht die Polizei nach Hinweisen aus der Region.

Bei einem Unfall in Gurten wurde eine 82-Jährige verletzt, der Unfalllenker flüchtete und die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Bei einem Unfall in Gurten wurde eine 82-Jährige verletzt, der Unfalllenker flüchtete und die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Am Samstag, dme 18. April 2026, gegen 10.30 Uhr war eine 82-Jährige auf der L1087 Wippenhamer Straße in Richtung Gurten (Oberösterreich) unterwegs. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Laut Polizei „kollidierte ein ihr entgegenkommender PKW mit dem linkten Außenspiegel der 82-jährigen Lenkerin“. Die Wucht des Aufpralls hatte drastische Folgen.

Außenspiegel trifft Lenkerin

„Durch die Kollision schlug der Außenspiegel die Fensterscheibe der Fahrertüre durch und traf die 82-Jährige im Gesichtsbereich“, heißt es von der Polizei. Die Frau wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und musste die Folgen dieses Moments ertragen. Während die Verletzte zurückbleibt, setzt der zweite Beteiligte seine Fahrt fort. Ohne anzuhalten, ohne Hilfe zu leisten. „Der Lenker des zweitbeteiligten Fahrzeuges setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten, fort“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass es sich um einen Skoda Octavia handeln könnte.

Rätsel um Fahrzeugfarbe

An der Unfallstelle sichergestellte Teile liefern weitere Details: Eine Spiegelkappe und eine Blinkerleuchte stammen laut Ermittlungen aus neueren Modellen. Gleichzeitig sorgt die Farbe für Verwirrung. „Anzumerken ist, dass die Spiegelkappe in der Farbe ‚Moon White‘ ausgeführt ist“, heißt es. Dennoch berichten Zeugen von einem schwarzen Fahrzeug. Möglich sei daher „sowohl ein weißes oder schwarzes Fahrzeug als auch ein schwarzes Fahrzeug mit weißen Außenspiegeln“.

Polizei sucht Zeugen

Jetzt ist die Bevölkerung gefragt: Wer etwas gesehen hat, soll sich melden. „Sachdienliche Hinweise zum möglichen Unfallfahrzeug oder Unfalllenker werden an die Polizeiinspektion Obernberg am Inn 059133/4244 erbeten“, so die Polizei.