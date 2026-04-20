Probe-Abo für Klimaticket: Nach zwei Monaten kündbar

Um den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel zu erleichtern, startet im Mai eine befristete Kennenlern-Aktion. Wer ein neues Ticket kauft, kann dieses nach zwei Monaten wieder kündigen.

Die anhaltend hohen Treibstoffpreise belasten Autofahrer zunehmend. Bei rund 700 Euro liegen derzeit die monatlichen Kosten im Durchschnitt, rechnet man Anschaffung, Wartung, Versicherung und Sprit zusammen. Öffentliche Verkehrsmittel bieten hier viel Einsparpotenzial. Das Österreichweite Klimaticket kostet zum Vergleich 1.400 Euro pro Jahr – das entspricht 116,67 Euro pro Monat (ermäßigt: 1.050 Euro bzw. 87,50 Euro pro Monat).

Kennenlern-Aktion startet im Mai

Um den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel zu erleichtern, startet im Mai eine befristete Kennenlern-Aktion: Wer für diesen Aktions-Zeitraum 1. Mai bis 30. Juni ein neues KlimaTicket Ö kauft, kann dieses bereits nach zwei Monaten Nutzung kostenlos beenden. Damit erhalten Interessierte die Möglichkeit, das KlimaTicket Ö flexibel im Alltag zu testen um 233 Euro (ermäßigt 175 Euro) – etwa für den Weg zur Arbeit, Ausbildung oder in der Freizeit.

©Stadt Wien/David Bohmann SPÖ-Minister Peter Hanke kündigt ein Probeabo für das Klimaticket an.

Mobilitätsminister Peter Hanke sieht darin ein wichtiges Signal für die Öffis

Mobilitätsminister Peter Hanke (SPÖ) sieht in der Kennenlern-Aktion ein wichtiges Signal für den öffentlichen Verkehr: „Angesichts der hohen Kraftstoffpreise kommen immer mehr Menschen unter Druck. Der öffentliche Verkehr ist eine attraktive und leistbare Alternative. Jahreskarten für Bus und Bahn bieten über das gesamte Jahr Preissicherheit. Dennoch ist die Bindung an ein Öffi-Jahresabo für viele eine finanzielle Hürde, da beim Umstieg nicht immer klar ist, ob das Angebot den individuellen Bedürfnissen entspricht. Wir leisten einen Beitrag, die Hürden für den öffentlichen Verkehr zu verringern und schaffen mit der Aktion eine niederschwellige Möglichkeit, die Vorzüge des Jahresabos auszuprobieren.“