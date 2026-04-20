Störung bei ChatGPT: Nutzer berichten von Problemen

Nutzer melden aktuell vermehrt Störungen bei ChatGPT. Auf die Seite kann derzeit nicht zugegriffen werden. An der Lösung des Problems wird gearbeitet.

Bei ChatGPT kommt es aktuell zu Störungen.

Bei ChatGPT kommt es aktuell zu Störungen.

Der KI-Chatbot ChatGPT ist aktuell von Störungen betroffen. Mehrere Nutzer melden Probleme und können nicht auf die Seite zugreifen. Auch die Internetseite allesstörungen.at verzeichnete diesbezüglich in den letzten 30 Minuten fast 1.000 Meldungen. Das Problem ist bereits bekannt, wie die Entwickler von OpenAI mitteilen. „Benutzer können ChatGPT und Codex nicht laden“, heißt es in einer ersten Information.

An der Lösung des Problems wird gearbeitet.

ChatGPT-Seite down: An Behebung der Störung wird gearbeitet

An der Behebung der Störung wird aktuell gearbeitet, informieren die Entwickler weiter. Wie lange die Störung andauern wird, ist momentan noch unklar. Auch zur Ursache ist noch nichts Näheres bekannt. Weitere Informationen folgen.

Verwendest du ChatGPT? Ja, regelmäßig. Kann nicht mehr ohne. Ab und zu, wenn ich was brauche. Hab’s ausprobiert, aber nutze es kaum. Noch nie verwendet. Was ist ChatGPT? Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.04.2026 um 17:08 Uhr aktualisiert