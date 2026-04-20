Müller informiert über Produktrückruf: „Nutzung umgehend einstellen“
Aufgrund eines potenziellen Gesundheitsrisikos informiert Müller über einen Produktrückruf für ein Notizheft. Es wurde eine Überschreitung der zulässigen Grenzwerte für Weichmacher festgestellt.
Der Handelskonzern Müller informiert aktuell über einen Produktrückruf. Konkret geht es um ein „WICKED Fashion Notizset“, das vom Hersteller Undercover GmbH produziert wurde. Grund für den Rückruf ist eine Überschreitung der zulässigen Grenzwerte für Weichmacher. Diese Stoffe können schädlich sein, weshalb ein potenzielles Gesundheitsrisiko für Verbraucher besteht. Aus diesem Grund wird dringend davon abgeraten, das Produkt weiterhin zu verwenden. „Bitte prüfen Sie die Betroffenheit Ihres Artikels und stellen Sie die Nutzung umgehend ein“, teilt das Unternehmen mit.
Produktrückruf bei Müller: Details im Überblick
Der Hersteller Undercover GmbH ruft den Artikel WICKED Fashion Notizset zurück.
Grund: Überschreitung der Weichmachergrenzwerte
Bestehende Gefahr/Risiko: Gesundheitsrisiko
Marke: WICKED
Artikel: Fashion Notizset
Inhalt: Je ein Spiralblock, Haftnotizenblock, PVC Etui, je zwei Gelstifte und Stickerblätter, sowie 4 Haftnotizen
Charge: alle Chargen
Verkaufszeitraum: seit 06.10.2025
Produktrückruf bei Müller: Alle Chargen betroffen
Das betroffene Notizset enthält mehrere Bestandteile, darunter einen Spiralblock, Haftnotizen, ein PVC-Etui, Gelstifte sowie Sticker. Laut Angaben sind alle Chargen betroffen, die seit dem 6. Oktober 2025 verkauft wurden.
Warst du schon einmal von einem Produktrückruf betroffen?
Das sollten Kunden jetzt beachten
Kunden werden aufgefordert, ihre gekauften Artikel zu überprüfen und die Nutzung sofort einzustellen, falls sie im Besitz des Produkts sind. Die Rückgabe ist unkompliziert: Das Set kann in jeder Müller-Filiale abgegeben werden, der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage eines Kassenbons vollständig erstattet. Für Rückfragen stehen sowohl der Kundenservice von Müller als auch der Hersteller direkt zur Verfügung. Verbraucher werden zudem gebeten, die Rückrufinformation an andere Personen weiterzugeben, die das Produkt möglicherweise ebenfalls besitzen.