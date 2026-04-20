Müller informiert über Produktrückruf: „Nutzung umgehend einstellen“

Aufgrund eines potenziellen Gesundheitsrisikos informiert Müller über einen Produktrückruf für ein Notizheft. Es wurde eine Überschreitung der zulässigen Grenzwerte für Weichmacher festgestellt.

Der Handelskonzern Müller informiert aktuell über einen Produktrückruf. Konkret geht es um ein „WICKED Fashion Notizset“, das vom Hersteller Undercover GmbH produziert wurde. Grund für den Rückruf ist eine Überschreitung der zulässigen Grenzwerte für Weichmacher. Diese Stoffe können schädlich sein, weshalb ein potenzielles Gesundheitsrisiko für Verbraucher besteht. Aus diesem Grund wird dringend davon abgeraten, das Produkt weiterhin zu verwenden. „Bitte prüfen Sie die Betroffenheit Ihres Artikels und stellen Sie die Nutzung umgehend ein“, teilt das Unternehmen mit.

©Müller Dieses Notizheft wird aktuell zurückgerufen.

Produktrückruf bei Müller: Details im Überblick Der Hersteller Undercover GmbH ruft den Artikel WICKED Fashion Notizset zurück. Grund: Überschreitung der Weichmachergrenzwerte

Bestehende Gefahr/Risiko: Gesundheitsrisiko Marke: WICKED

Artikel: Fashion Notizset

Inhalt: Je ein Spiralblock, Haftnotizenblock, PVC Etui, je zwei Gelstifte und Stickerblätter, sowie 4 Haftnotizen

Charge: alle Chargen Verkaufszeitraum: seit 06.10.2025

Produktrückruf bei Müller: Alle Chargen betroffen

Das betroffene Notizset enthält mehrere Bestandteile, darunter einen Spiralblock, Haftnotizen, ein PVC-Etui, Gelstifte sowie Sticker. Laut Angaben sind alle Chargen betroffen, die seit dem 6. Oktober 2025 verkauft wurden.

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Das sollten Kunden jetzt beachten

Kunden werden aufgefordert, ihre gekauften Artikel zu überprüfen und die Nutzung sofort einzustellen, falls sie im Besitz des Produkts sind. Die Rückgabe ist unkompliziert: Das Set kann in jeder Müller-Filiale abgegeben werden, der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage eines Kassenbons vollständig erstattet. Für Rückfragen stehen sowohl der Kundenservice von Müller als auch der Hersteller direkt zur Verfügung. Verbraucher werden zudem gebeten, die Rückrufinformation an andere Personen weiterzugeben, die das Produkt möglicherweise ebenfalls besitzen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.04.2026 um 17:38 Uhr aktualisiert