Lauter Knall weckt Familie: Plötzlich steht Wohnzimmer in Flammen

In Innsbruck ist es in den frühen Morgenstunden zu einem Wohnungsbrand gekommen, bei dem drei Personen verletzt wurden. Nach aktuellen Ermittlungen dürfte ein defekter Akku eines E-Rollers die Ursache für das Feuer sein.

Die drei Bewohner – ein 26-jähriger Mann, eine 32-jährige Frau sowie deren zweijährige Tochter – wurden durch einen lauten Knall geweckt und bemerkten das Feuer im Wohnzimmer.

Die drei Bewohner – ein 26-jähriger Mann, eine 32-jährige Frau sowie deren zweijährige Tochter – wurden durch einen lauten Knall geweckt und bemerkten das Feuer im Wohnzimmer.

Gegen 4.50 Uhr brach der Brand in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses in der Egger-Lienz-Straße in Innsbruck aus. Die drei Bewohner – ein 26-jähriger Mann, eine 32-jährige Frau sowie deren zweijährige Tochter – wurden durch einen lauten Knall geweckt und bemerkten das Feuer im Wohnzimmer. Die alarmierte Berufsfeuerwehr Innsbruck konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Der Rettungsdienst brachte die Familie mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Universitätsklinik Innsbruck.

E-Roller-Akku löste Brand aus

Im Zuge der Brandursachenermittlung stellte sich heraus, dass der Akku eines E-Rollers Auslöser des Feuers war. Durch eine explosionsartige Ausgasung des Akkus und die enorme Hitzeentwicklung wurde sogar ein Fensterstock aus der Fassade gedrückt. Der beschädigte Akku wurde von der Feuerwehr gesichert, in Wasser gelagert und anschließend zur weiteren Verwahrung auf ein geeignetes Gelände verbracht.