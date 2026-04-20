Schiedsgericht bestätigt Ausschluss von Georg Dornauer

Im parteiinternen Streit um den ehemaligen Tiroler SPÖ-Chef Georg Dornauer ist eine weitere Entscheidung gefallen: Das zuständige Schiedsgericht hat seinen Parteiausschluss nun bestätigt.

Das Parteischiedsgericht der Tiroler SPÖ hat den Ausschluss des früheren Landesparteichefs Georg Dornauer endgültig bestätigt. Nach rund dreistündiger Beratung wies das fünfköpfige Gremium seine Berufung zurück und folgte damit der bisherigen Entscheidung der Landespartei. Dornauer, der derzeit als fraktionsloser Abgeordneter im Tiroler Landtag sitzt, will nun über weitere rechtliche Schritte und eine mögliche Anrufung der nächsten Instanzen entscheiden, heißt es in Medienberichten. Gleichzeitig kündigte er an, sich dazu in einer Pressekonferenz in Innsbruck zu äußern. Erst nach einem möglichen Gang bis zum Bundesparteitag wäre der Parteiausschluss endgültig rechtskräftig.

Weiteres Vorgehen noch offen

Der Konflikt innerhalb der SPÖ Tirol hatte sich unter anderem an einem umstrittenen Landtagsantrag entzündet, der parteiintern als Regelbruch und politisch schädigend bewertet wurde. Seit seinem Ausschluss im Herbst 2025 steht Dornauer ohne Parteifunktion da – wie es für ihn politisch weitergeht, ist derzeit offen.