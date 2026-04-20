Regen, Sonne, Wolken: So wird das Wetter am Dienstag

Der Dienstag bringt in Österreich wechselhaftes Wetter mit einem Mix aus Wolken, Sonne und Regenschauern. Vor allem im Norden und Westen startet der Tag trüb, im Tagesverlauf zeigt sich aber auch immer wieder die Sonne.

Der Dienstag verläuft in Österreich wechselhaft und eher kühl. Vor allem im Norden und Westen dominieren am Vormittag dichte Wolken und einzelne Regenschauer, später zeigt sich dort auch zeitweise die Sonne. Im Süden und Westen werden die Wolken im Tagesverlauf wieder dichter. Die Schneefallgrenze sinkt vorübergehend auf bis zu 900 Meter. Bei schwachem bis mäßigem, teils auffrischendem Nordwind liegen die Temperaturen zwischen 9 und 15 Grad.