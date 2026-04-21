81 km/h in der 50er-Zone: Polizei stoppt betrunkenen Fahrer ohne Schein

Nachdem ein 54-jähriger Kroate aus dem Bezirk Wels-Land am 21. April 2026 gegen 1.20 Uhr von einer Welser Polizeistreife mit einer überhöhten Geschwindigkeit gemessen wurde, wurde er wenig später zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle angehalten. Der Mann war bei erlaubten 50 km/h mit 81 km/h gemessen worden. Bei der Kontrolle gab der 54-Jährige gleich bekannt, dass er nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung sei. Außerdem wies er eindeutige Symptome einer Alkoholisierung auf. Den Test mit dem geeichten Alkomaten verweigerte der Mann. Aus diesem Grund wurde ihm der Fahrzeugschlüssel abgenommen. Er wird angezeigt.