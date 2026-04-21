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/ ©BM.I / E. Weissheimer
Symbolfoto von 5min.at: Polizisten bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht.
Der Lenker war zu schnell und ohne Lenkberechtigung unterwegs.
Wels/Oberösterreich
21/04/2026
Raser

81 km/h in der 50er-Zone: Polizei stoppt betrunkenen Fahrer ohne Schein

Mit 81 statt 50 km/h erwischt: In Wels stoppte die Polizei einen 54-Jährigen ohne Führerschein. Der Mann zeigte Alkohol-Symptome und verweigerte den Alkotest. Eine Anzeige folgte.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(107 Wörter)

Nachdem ein 54-jähriger Kroate aus dem Bezirk Wels-Land am 21. April 2026 gegen 1.20 Uhr von einer Welser Polizeistreife mit einer überhöhten Geschwindigkeit gemessen wurde, wurde er wenig später zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle angehalten. Der Mann war bei erlaubten 50 km/h mit 81 km/h gemessen worden. Bei der Kontrolle gab der 54-Jährige gleich bekannt, dass er nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung sei. Außerdem wies er eindeutige Symptome einer Alkoholisierung auf. Den Test mit dem geeichten Alkomaten verweigerte der Mann. Aus diesem Grund wurde ihm der Fahrzeugschlüssel abgenommen. Er wird angezeigt.

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