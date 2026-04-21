Nazi-Öffnungszeiten und Co.: FPÖ wird Opfer von Google-Streich

Ein Streich gegen die deutsche AfD schwappt auf Österreich über: Im Netz sorgten kürzlich skurrile Google-Einträge bei mehreren FPÖ-Stellen an verschiedenen Orten in Österreich für Aufregung. 5 Minuten berichtet exklusiv.

Streiche spielen ist eine Tradition, die gemeinhin am 1. April von Scherzkeksen zelebriert wird. Der 20. April hingegen ist für etwas anderes bekannt, nämlich als Geburtstag Adolf Hitlers. Jedes Jahr gehen an diesem Tag die Wogen hoch, weil Gasthäuser das vermeintliche Lieblingsessen des Diktators – Eiernockerl mit Salat – anbieten. Doch heuer wurde die Streichsaison verschoben und zwar auf kurz vor den 20. April, als ausgerechnet der FPÖ so einige Streiche gespielt wurden, wie eine Recherche von 5 Minuten ergab.

FPÖ-Stellen „von 19:33 bis 19:45“ geöffnet

Wer in den vergangenen Tagen auf Google nach bestimmten FPÖ-Standorten suchte, dürfte sich über die unkonventionellen Öffnungszeiten gewundert haben. Diese waren beispielsweise bei der Bundesgeschäftsstelle in Wien sowie als auch bei der Stadtparteistelle Graz auf „19:33–19:45“ geändert worden. Dasselbe Bild zeigte sich bei der FPÖ Niederösterreich. Dies soll offensichtlich eine Anspielung auf die Zeit des Nationalsozialismus sein, wurde doch Hitler 1933 zum deutschen Reichskanzler ernannt. Bei der FPÖ-Wien-Landesgeschäftsstelle am Rathausplatz fanden sich hingegen die Öffnungszeiten „19:38–19:45“, wobei im Jahr 1938 der „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich stattfand.

©Google Bei der FPÖ-Bundesparteistelle wurden die Öffnungszeiten geändert.

Öffentliche Toilette und Gendersternchen

Doch damit nicht genug: Neben den geänderten Öffnungszeiten wurde in manchen Fällen auch eine wenig schmeichelhafte Detailangabe gemacht. Wo bei den Google-Einträgen normalerweise „Politische Partei“ steht, war beispielsweise bei der Grazer und der Klagenfurter Stadtpartei plötzlich „Öffentliche Toilette“ zu lesen. Zudem wurde bei der Grazer FPÖ noch ein „*innen“ angefügt (also „FPÖ*innen“), wohl um auf die klar ablehnende Position der Blauen in der Genderdiskussion anzuspielen.

©Google Auch in Graz und … ©Google … Klagenfurt kam es zu Google-Änderungen bei FPÖ-Stellen.

Wie konnte es zu den Änderungen kommen?

Mittlerweile wurden die Nazi-Öffnungszeiten entfernt, bei den meisten Parteistellen steht auch wieder „Politische Partei“ statt „Öffentliche Toilette“ dabei. Doch wie konnte es dazu kommen, dass Google diese Änderungsvorschläge übernimmt? Prinzipiell ist es für jeden angemeldeten Google-User möglich, solche Vorschläge einzureichen. Wenn genügend Personen einen Änderungswunsch einreichen, wird dieser eher übernommen. In diesem Fall dürften wahrscheinlich viele Menschen gleichzeitig dieselben Änderungen vorgeschlagen haben. Auch hilft es, wenn man eine Nahaufnahme der Öffnungszeiten für den Ort hinzufügt.

Spielst du anderen gerne Streiche? Ja, das ist eines meiner liebsten Hobbys. Höchstens am 1. April. Nein, ich finde Streiche blöd. Kommt auf die Situation an. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

AfD von gleichem Streich betroffen

Neu ist die Idee übrigens nicht: In der vergangenen Woche wurde der AfD in Deutschland der gleiche Streich gespielt, wie beispielsweise der Berliner Morgenkurier berichtet. Hier wurde beispielsweise die Öffnungszeiten des Parteibüros im Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg auf „19:33–19:45“ geändert.

Zuspruch und Kritik

Auf Reddit amüsieren sich viele Nutzer im Sub „okoidawappler“ über die Aktion. Es finden sich Kommentare wie „Öffentliche Toilette ist ja göttlich“ oder „Ein Sickerwitz aber ein sehr guter“. Andere kritisieren den Streich hingegen. Ein Nutzer erklärt etwa: „Find sowas halt ehrlich gesagt recht unnötig, weils halt zu keinem produktiven Output führt.“ Auch ein „unlustig“ findet sich in den Kommentaren. Ein Redditnutzer bringt schließlich mit einem kleinen Wortspiel die Frage aufs Tapet, die sich nun wohl viele stellen werden: „Wehrmacht denn so was?“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.04.2026 um 07:25 Uhr aktualisiert