Sieben Verletzte bei Frontalcrash: Auto kracht in Bus mit Minderjährigen
Zu einem Verkehrsunfall mit sieben Verletzten kam es am Montagabend, dem 20. April 2026 im Gemeindegebiet von Maria Schmolln im Bezirk Braunau in Oberösterreich.
Ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Braunau fuhr gegen 18.30 Uhr mit seinem Wagen auf der Leitrachstettener Landesstraße von Uttendorf kommend in Richtung Höhnhart. Zur selben Zeit fuhr ein 64-Jähriger mit einem Achtsitzer-Mannschaftsbus in die Gegenrichtung. Bei ihm im Fahrzeug befanden sich noch fünf Mitfahrer im Alter zwischen zwölf und 14 Jahren. In einer starken Rechtskurve touchierte der 19-Jährige einen Straßenleitpflock und verlor die Kontrolle über seinen Wagen. Es kam zur Frontalkollision mit dem Mannschaftsbus. Alle sieben Insassen erlitten leichte Verletzungen. Mit Ausnahme des 64-Jährigen, er unterschrieb einen Revers, wurden die Verletzten in die Krankenhäuser Braunau und Ried eingeliefert. Im Einsatz stand ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Feuerwehr und des Roten Kreuzes.