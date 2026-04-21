Hinweise gesucht: Zwergspitz über Tierheimmauer geworfen

Am Abend des 18. April 2026, gegen 20 Uhr, spielte sich vor den Toren des Tierheims eine Szene ab, die fassungslos macht. Eine bislang unbekannte Person warf einen Zwergspitz über die Mauer des Geländes. Nur dem aufmerksamen Blick einer vorbeifahrenden Passantin ist es zu verdanken, dass der Vorfall nicht unbemerkt blieb. Sie alarmierte sofort die Verantwortlichen. Trotz Unterstützung der Polizei konnte die Person nicht gefunden werden. Der kleine Hund befindet sich nun in der Obhut des Tierheims. Er ist zwar gechippt, jedoch nicht registriert -seine Herkunft bleibt vorerst ein Rätsel. Das Tierheim bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung an: office@tierheimbruck.at.