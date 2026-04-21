Fahranfänger kracht in Mauer: Vier Jugendliche verletzt

Zu einem schweren Crash kam es in Kremsmünster (Bezirk Kirchdorf) in Oberösterreich. Ein Probeführerscheinlenker verliert die Kontrolle und kracht gegen eine Mauer. Vier junge Insassen werden verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Ein Verkehrsunfall mit vier Verletzten ereignete sich am Montag, dem 20. April 2026 gegen 21 Uhr im Gemeindegebiet von Kremsmünster. Ein 20-jähriger Probeführerscheinbesitzer aus dem Bezirk Kirchdorf fuhr mit einem Auto auf der B122 von Sattledt kommend Richtung Kremsmünster. Im Fahrzeug befanden sich außerdem eine 18-Jährige, eine 19-Jährige und ein 18-Jähriger, alle aus dem Bezirk Kirchdorf. An der Kreuzung mit der L562 wollte der 20-Jährige Richtung Sippbachzell abbiegen. Er verlor die Herrschaft über seinen Wagen und kam ins Schleudern. Danach kam er von der Fahrbahn ab, riss ein Verkehrsschild aus seiner Verankerung und prallte gegen die Mauer des Stifts Kremsmünster.

Vier Verletzte

Alle vier Insassen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden in die Kliniken Kirchdorf beziehungsweise Wels eingeliefert. Ein Alkotest beim Probeführerscheinbesitzer ergab 0,22 Promille. Er wird angezeigt.