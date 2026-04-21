Alarm bei Schnuller-Test: Problemstoffe und Erstickungsgefahr

Ein aktueller Test des Vereins für Konsumenteninformation sorgt für Aufsehen: Sechs von 18 untersuchten Schnullern enthalten Spuren eines gefährlichen Stoffes – obwohl dieser in Österreich eigentlich längst verboten ist.

Bereits seit 2011 ist die Verwendung von Bisphenol A (BPA) in Schnullern und Beißringen in Österreich verboten. Der Verein für Konsumenteninformation hat nun 18 in Österreich erhältliche Schnuller getestet und das Ergebnis ist besorgniserregend: Sechs der untersuchten Produkte wiesen Spuren des gefährlichen Stoffes auf. Noch brisanter: Bei einem Produkt wurde sogar ein mögliches Erstickungsrisiko festgestellt.

Diese Schnuller wurden getestet: Alvär (Eigenmarke Action), Babylove und Babylove Nature (Eigenmarke dm), Baby Nova, Bibs, Canpol Babies, Grün Specht, Mam, Medela Baby, Nip, NUK, Philips Avent. Zusätzlich wurden zwei Produkte über die Plattform Shein erworben.

Bisphenol A kann zu Krebs und Unfruchtbarkeit führen

Bisphenol A ist in Schnullern verboten, weil er aufgrund seiner Ähnlichkeit mit Östrogen das Hormonsystem negativ beeinflussen kann. Laut VKI ist BPA deshalb in der EU als „besonders besorgniserregender Stoff“ eingestuft. Die möglichen Folgen sind fatal:

Eine Exposition mit BPA gerade in sensiblen Entwicklungsstadien wie dem Säuglingsalter wird mit der Entstehung von Unfruchtbarkeit, hormonabhängigen Krebsarten und neurologischen Störungen in Verbindung gebracht.“

VKI

Trotzdem fanden die Tester bei mehreren bekannten Marken Spuren davon. Doch wie kann das passieren? „Dass wir dennoch mehrfach BPA nachweisen konnten, liegt daran, dass Verunreinigungen leicht entstehen können“, erklärt VKI-Chemikalienexpertin Birgit Schiller. So könnten die Spuren in der Produktionsanlage, beim Verpacken, durch das Verpackungsmaterial selbst oder durch kontaminierte Materialien im selben Produktionsumfeld in die Schnuller gelangen. Doch auch Partikel in der Luft können laut der Expertin eine Rolle spielen.

Sechs getestete Schnuller enthielten BPA

Insgesamt wurden in sechs der getesteten Schnuller Spuren von BPA gefunden, nämlich in Babylove nature (Schnuller Naturlatex), Babylove (Schnuller Silikon), Baby Nova (Schnuller), nip (Cherry Natur- Latex), NUK (Space Night) und in einem auf Shein erstandenen Schnuller-Set (2 pcs Set Shiny Luxury Rose Gold Silicone Pacifiers). „Gleichzeitig zeigt der Test aber auch, dass manche Hersteller es sehr wohl schaffen, solche Verunreinigungen zu vermeiden“, stellt Schiller fest. Die Bestnoten im Text erhielten nur jene Schnuller, die komplett frei von BPA waren – immerhin zwei Drittel der getesteten Produkte.

Erstickungsgefahr bei Shein-Schnuller

Besonders heikel ist ein Schnullerset, das über die Plattform Shein gekauft wurde. Hier fiel vor allem die mitgelieferte Schnullerkette durch: Sie ist so klein, dass sie von Kleinkindern verschluckt werden könnte. Der VKI hat den Anbieter schriftlich über diese Problematik informiert. Shein reagierte und bietet das Produkt in seinen EU- und UK-Shops nicht mehr an. „Allerdings ist das gleiche Produkt in einer anderen Farbe weiterhin erhältlich“, kritisiert Schiller und betont abschließend: „Das zeigt, dass das grundlegende Problem nicht verstanden wurde. Wir können vor diesem Produkt nur warnen.“

Rattengift in Babynahrung

Es ist nicht das erste Mal, dass Problemstoffe in Babyprodukten für Aufregung sorgen. Erst vor Kurzem kam es zu einem Rückruf von HiPP-Babykost in Österreich mit brisantem Hintergrund: In einem Gläschen wurde Rattengift gefunden, weitere Fälle können nicht ausgeschlossen werden.