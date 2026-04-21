Am 22. April: Bundesschatz hat Geburtstag, 170.000 sparen schon so

Der Bundesschatz, das Geldanlageprodukt des Bundes, wird am Mittwoch, 22. April 2026, zwei Jahre alt. Wir erklären euch, was das ist und wie auch ihr damit sparen könnt.

Als „sicherer Hafen und verlässliche Alternative zu klassischen Sparformen in turbulenten Zeiten“ wird der Bundesschatz nun in einer Aussendung des Finanzministeriums bezeichnet. Und seit dem Start vor ziemlich genau zwei Jahren sind auch schon 170.000 Konten eröffnet worden, das veranlagte Volumen ist im zweiten Jahr von vier auf zehn Milliarden Euro angestiegen.

Über den Bundesschatz: Bundesschätze sind fixverzinste Wertpapiere der Republik Österreich, die direkt bei der Republik Österreich erworben werden können. Sie sind in verschiedenen Laufzeiten von einem Monat bis zu zehn Jahren bereits ab 100 Euro verfügbar. Sie eignen sich damit für alle Bedürfnisse einer sicheren Geldanlage und sind insbesondere für kostenbewusste Privatanlegerinnen und Privatanleger interessant, da seitens der Republik Österreich keinerlei Spesen oder Gebühren verrechnet werden. Für alle, die ihr Geld besonders nachhaltig veranlagen möchten, werden Bundesschätze auch im grünen Format angeboten. Der Erwerb von Bundesschätzen erfolgt über die Webseite des Bundesschatzes, ist aber auch in analoger Form möglich.

„Bundesschatz ist kostenlos, zahlt faire Zinsen und…“

Dabei würden Kunden regelmäßig von Zinsanpassungen profitieren, die sich and en aktuellen Zinserwartungen orientieren. Die Zinsen liegen derzeit (Stand 21. April 2026) zwischen 1,95 Prozent pro Jahr (ein Monat Laufzeit) und 3,1 Prozent pro Jahr (zehn Jahre Laufzeit). Dabei ist es ganz egal, ob man privat spart, ob es sich um ein Treuhandkonto handelt oder eine mündelsichere Veranlagung für Dritte. „Auch für Selbstständige ist Bundesschatz attraktiv, da mit der Geltendmachung des Gewinnfreibetrages gemäß § 14 EStG Steuern gespart werden können“, heißt es aus dem Ministerium weiter. Gleichzeitig versichert man: „Bundesschatz ist kostenlos, zahlt faire Zinsen und bietet trotzdem die allerhöchste Sicherheit“

Wie viel kannst du im Monat sparen? Gar nichts Mal mehr, mal weniger Ungefähr 100 Euro Ungefähr 200 Ungefähr 300 Ungefähr 400 Mehr als 400 Euro Geht euch nichts an! Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Gründe Bundesschätze erfreuen sich großer Beliebtheit

Sehr beliebt ist übrigens auch das grüne Sparen. Private haben nämlich rund zwei Milliarden Euro in „Grüne Bundesschätze“ mit Laufzeiten von sechs Monaten und vier Jahren investiert. Die Beiträge, die man hier einzahlt, dienen der Finanzierung von Staatsausgaben und Investitionen, die die grüne Transformation vorantreiben und der Klimawandelanpassung dienen. Das spricht auch Finanzminister Markus Marterbauer positiv an, der „selbst ein zufriedener Bundesschatz-Sparer“ ist, wie er erklärt. „Mit dem grünen Bundesschatz ist es darüber hinaus möglich, einen positiven Beitrag im Hinblick auf unser aller Lebensqualität zu leisten.“

„Investition in Bundesschatz ist starkes Bekenntnis zur Republik“

Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl weiß auch: „Mit der ID Austria können Bürgerinnen und Bürger in wenigen Schritten ein Konto eröffnen und ihr Geld anlegen.“ Und der Sprecher der Geschäftsführung der Bundesfinanzierungsagentur, Markus Stix, ergänzt noch abschließend: „Eine Investition in Bundesschatz ist ein starkes Bekenntnis zur Republik Österreich und reduziert die Abhängigkeit Österreichs von internationalen Investorengruppen.“