Iran-Krieg hat Auswirkungen auf Pensionskassen in Österreich

Der Iran-Krieg hatte auch auf die heimischen Pensionskassen seine Auswirkungen, wie man nun seitens des dafür zuständigen Fachverbandes in der Wirtschaftskammer berichtet.

Nachdem der Jahresbeginn bei den heimischen Pensionskassen „sehr positiv“ war, kam es im weiteren Verlauf zu spürbaren Marktkorrekturen. Grund dafür waren die geopolitischen Verwerfungen bzw. vor allem die Eskalation im Nahen Osten. Der damit verbundene Anstieg der Energiepreise und die veränderten Zinserwartungen haben über nahezu alle Anlagekassen hinweg zu erhöhter Volatilität geführt, weiß man in einer Aussendung nun.

So steht es um die Pensionskassen im ersten Quartal 2026

„Aktuell liegen wir zum 15. April 2026 mit 1,32 Prozent klar im positiven Bereich“, erklärt Andreas Zakostelsky, Obmann des Fachverbands der Pensions- und Vorsorgekassen in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Er weiß allerdings auch: „Während die Stichtagsbetrachtung zum Ende des ersten Quartals aufgrund der teils deutlichen Turbulenzen an den Kapitalmärkten ein moderates Minus von 0,99 Prozent ergeben hat.“ Dennoch sieht Zakostelsky „gutes Potenzial für eine durchwegs positive Jahresperformance“ in den verbleibenden drei Quartalen.

©Parlamentsdirektion/PHOTO SIMONIS Andreas Zakostelsky, Obmann des Fachverbands der Pensions- und Vorsorgekassen in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), sieht weiterhin „gutes Potenzial für eine durchwegs positive Jahresperformance“.

Pensionskassen langfristig „deutlich über vielen vergleichbaren Anlageformen“

Außerdem gibt er den kurzfristigen Schwankungen – etwa durch Konflikte wie ebenjenem im Nahen Osten – nur eine „untergeordnete Bedeutung“. Zakostelsky weiter: „Entscheidend ist die langfristige Performance.“ Man würde über Jahrzehnte hinweg investieren, womit man auch temporäre Marktschwankungen ausgleichen könne. Er ist sich daher auch sicher: „Gerade in Phasen erhöhter Unsicherheit zeigt sich die Stärke unseres Systems.“ Langfristig würde die Performance nämlich bei rund fünf Prozent und damit „deutlich über vielen vergleichbaren Anlegeformen“ liegen. Im weiteren Jahresverlauf möchte man nun eine stabile und nachhaltige Entwicklung für alle Anwartschafts- und Leistungsberechtigten sicherstellen.