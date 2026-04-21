Am Wochenende: Vollgas am Red-Bull-Ring, Stillstand auf den Straßen

Von Freitag, den 24. April bis Sonntag, den 26. April, startet die DTM (Deutsche Tourenwagen Masters) am Red Bull Ring in Spielberg in die neue Saison. Das bedeutet für Autofahrer aber auch: Mehr Zeit einplanen.

Noch ist es still am Red-Bull-Ring. Das ändert sich aber am Wochenende.

Noch ist es still am Red-Bull-Ring. Das ändert sich aber am Wochenende.

Mit dabei: Hersteller wie Audi, BMW, Ferrari, Ford, Lamborghini oder Porsche. Insgesamt ist von einem vollen Starterfeld mit 21 Fahrzeugen und 12 Teams auszugehen. Um den Titel mitfahren wollen auch die beiden österreichischen Fahrer Lucas Auer und Thomas Preining. Ebenfalls mit dabei werden zehntausende Zuseherinnen und Zuseher am gesamten Rennwochenende sein.

DTM-Saisonauftakt sorgt für starken Verkehr

Viele werden vor allem am Samstag und Sonntag mit dem eigenen Fahrzeug nach Spielberg anreisen. Erhöhtes Verkehrsaufkommen ist vor allem auf den Zufahrten über die Murtal Schnellstraße (S36) sowie im Raum Knittelfeld und Zeltweg sehr wahrscheinlich. Auch auf der Pyhrnautobahn (A9) rund um den Knoten St. Michael wird es zum Teil wesentlich länger dauern. Besonders am späten Vormittag und späteren Nachmittag ist mit den längsten Verzögerungen zu rechnen. Der ARBÖ empfiehlt eine möglichst frühe Anreise sowie die Nutzung der ausgeschilderten Parkflächen.

Zeitgleich steht am Attersee und am Wörthersee alles still

Während am Red Bull Ring die DTM mit dem Saisonauftakt für starken Verkehr sorgt, stehen rund um Attersee und Wörthersee beim autofreien Tag die Räder des motorisierten Verkehrs weitgehend still. Hier steht alles im Zeichen des Rad-und Skaterverkehrs.

Seeumrundung um den Attersee

Rund um den Attersee ist die gesamte Seeumrundung, also auch die Attersee Straße (B151) und die Seeleiten Straße (B152), zwischen 9:00 und 16:30 Uhr gesperrt. Die rund 48 Kilometer lange Strecke steht ausschließlich nicht motorisierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern zur Verfügung.

Autofreier Radler-Erlebnistag rund um den Wörthersee

Ebenfalls am Sonntag findet der autofreie Radler- und Skater-Erlebnistag rund um den Wörthersee statt. Die gesamte rund 44 Kilometer lange Strecke um den Wörthersee ist zwischen etwa 10:00 und 17:00 Uhr gesperrt. Absperrungen beginnen bereits ab den Morgenstunden. Unter anderem für den motorisierten Individualverkehr unpassierbar sind in Klagenfurt der Südring und der Bereich Minimundus, die Kärntner Straße (B83) zwischen Velden und Klagenfurt/Minimundus sowie die Wörthersee Landesstraße (L96). Ebenfalls gesperrt sind die Autobahnauffahrt und -abfahrt Velden/Ost in beiden Richtungen sowie die Abfahrt Krumpendorf/West in Richtung Wien auf der Südautobahn (A2).

Mit großräumigen Umfahrungen rechnen

Wer nicht direkt an den Veranstaltungen teilnimmt, sollte die Bereiche möglichst meiden oder frühzeitig ausweichen. Zusätzlich zum heimischen Wochenendverkehr sorgen die einwöchigen Maiferien in den Niederlanden für einen spürbaren Anstieg des Reiseverkehrs Richtung Süden. Viele der rund 18 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner nutzen die schulfreie Zeit für Aufenthalte in Österreich, insbesondere in den Alpenregionen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.04.2026 um 09:24 Uhr aktualisiert