Nach vermehrten Diebstählen durch Pflegekräfte: Das rät die Polizei

Diebstähle durch Pflegepersonal sorgen für Verunsicherung: In Oberösterreich wurden zuletzt mehrere Fälle gemeldet. Experten zeigen, wie man sich mit einfachen Maßnahmen im Alltag schützen kann.

„Diebstahl durch Pflegepersonal ist ein aktuell auftretendes Phänomen, dem durch gezielte Präventionsmaßnahmen, im häuslichen Bereich, vorgebeugt werden kann. Wichtig ist es, Gelegenheiten zu vermeiden, Wertsachen und Bargeld zu sichern und eine offene Kommunikation mit dem Pflegepersonal zu suchen“, betont die Polizei. In Oberösterreich ereigneten sich im Zeitraum von Oktober 2025 bis März 2026 insgesamt sechs derartige Taten. Die nachfolgenden Empfehlungen sollen dem Schutz aller Beteiligten dienen. Ziel ist es nicht, bestimmte Personen oder Berufsgruppen unter Generalverdacht zu stellen, sondern durch einfache präventive Maßnahmen potenzielle Missverständnisse sowie unbegründete Verdächtigungen zu vermeiden.