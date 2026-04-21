Nach vermehrten Diebstählen durch Pflegekräfte: Das rät die Polizei
Diebstähle durch Pflegepersonal sorgen für Verunsicherung: In Oberösterreich wurden zuletzt mehrere Fälle gemeldet. Experten zeigen, wie man sich mit einfachen Maßnahmen im Alltag schützen kann.
„Diebstahl durch Pflegepersonal ist ein aktuell auftretendes Phänomen, dem durch gezielte Präventionsmaßnahmen, im häuslichen Bereich, vorgebeugt werden kann. Wichtig ist es, Gelegenheiten zu vermeiden, Wertsachen und Bargeld zu sichern und eine offene Kommunikation mit dem Pflegepersonal zu suchen“, betont die Polizei. In Oberösterreich ereigneten sich im Zeitraum von Oktober 2025 bis März 2026 insgesamt sechs derartige Taten. Die nachfolgenden Empfehlungen sollen dem Schutz aller Beteiligten dienen. Ziel ist es nicht, bestimmte Personen oder Berufsgruppen unter Generalverdacht zu stellen, sondern durch einfache präventive Maßnahmen potenzielle Missverständnisse sowie unbegründete Verdächtigungen zu vermeiden.
Die Kriminalprävention des Landeskriminalamtes Oberösterreich empfiehlt:
- Seriöse Vermittlungsagenturen: Beauftrage Agenturen, die das Personal vorab überprüfen und Referenzen einholen.
- Offene Kommunikation: Sprich das Thema Wertsachen und Vertrauen zu Beginn offen an.
- Transparenz und vier Augen Prinzip: Führe ein Kassenbuch falls Pflegekräfte Zugriff auf Geldmittel für Einkäufe und Apothekenbesuche haben. Vereinbare klare Abläufe (Belege sammeln, Kassenbuch führen). Angehörige sollten regelmäßig kontrollieren und als Vertrauensperson Präsenz zeigen.
- Keine großen Bargeldbeträge: Bargeld, Gold sowie wertvoller Schmuck sollten nicht in den Wohnräumen aufbewahrt werden. Falls doch erforderlich, in einem Tresor sichern.
- Wertvolle Gegenstände: Für Gemälde, Statuen oder dergleichen sollte ein Inventarverzeichnis mit Fotodokumentation angelegt werden, um im Anlassfall eine eindeutige Zuordnung zu ermöglichen.
- Zugangsdaten und PIN-Codes sichern: Diese nicht offen zugänglich im Wohnbereich aufbewahren. Vollmachten und Online-Banking restriktiv handhaben.
- Anzeichen beachten: Verdächtige Wahrnehmungen, wie ein plötzliches Fehlen von Wertgegenständen und Bargeld, sollten nicht ignoriert werden.
- Dokumentation und Anzeige: Notiere präzise, wann was verschwunden ist. Erstatte unverzüglich bei der Polizei eine Anzeige.
- Karten sperren: Sollten Bankkarten fehlen, veranlasse eine sofortige Sperrung der Karte.