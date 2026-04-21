Neue AMS-Regel „kostet“ tausende Arbeitslose den Nebenjob

Seit 1. Jänner 2026 gibt es neue Regeln beim AMS. Arbeitslose dürfen nun nur noch in gewissen Fällen einer geringfügigen Beschäftigung nachgehen. Tausende hat das den Nebenjob gekostet, vielen anderen eine Vollanstellung gebracht.

Insgesamt sieht man die neue Regelung dennoch positiv, haben so doch hunderte mehr nun eine vollversicherte Anstellung.

Insgesamt sieht man die neue Regelung dennoch positiv, haben so doch hunderte mehr nun eine vollversicherte Anstellung.

Im Ö1-Mittagsjournal am Samstag hat AMS-Vorstand Johannes Kopf eine positive Bilanz über die neue AMS-Regelung gezogen, wonach eine geringfügige Beschäftigung neben der Arbeitslosigkeit nur noch in bestimmten Fällen möglich ist. 1.000 Menschen seien von einer geringfügigen Beschäftigung in eine vollversicherte Anstellung beim selben Betrieb gewechselt. Für Kopf eine eindeutige Auswirkung der neuen Regelung. Gleichzeitig hätten 1.800 Menschen mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres eine reguläre Beschäftigung aufnehmen können. Die Zahl der „Dazuverdiener“ neben der Arbeitslosigkeit ist allerdings laut Kopf auch von rund 27.000 auf etwa 9.000 Personen gesunken.

©AMS Österreich / Tanja Hofer AMS-Vorstand Johannes Kopf hat positiv über die neue Regelung beim Zuverdienst für Arbeitslose Bilanz gezogen.

Warst du schon mal arbeitslos? Ja Nein Bin ich noch immer Immer wieder mal Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

„Die aktuellen Zahlen zeigen, dass dieser Weg richtig ist“

Insgesamt sieht man die Regeländerung allerdings positiv – auch beim niederösterreichischen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund. „Die aktuellen Zahlen zeigen, dass dieser Weg richtig ist“, so Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister. Und: „Damit schaffen wir Gerechtigkeit für Steuerzahlerinnen und Steuerzahler und unterbinden Sozialmissbrauch. Nur so kann unser Sozialsystem auch in Zukunft leistungsfähig, gerecht und solidarisch bleiben.“

Fünf Ausnahmen vom Zuverdienstverbot beim AMS

Insgesamt gibt es fünf Ausnahmen vom Zuverdienstverbot in der Arbeitslosigkeit. Drei davon dürfen ununterbrochen weiterarbeiten, bei zwei weiteren Ausnahmen ist ein Weiterarbeiten ein halbes Jahr lang möglich. Welche das genau sind, könnt ihr in der folgenden Infobox genauer nachlesen.

Ausnahmen von neuer AMS-Regelung: Wer ununterbrochen weiterarbeiten darf: Langzeitarbeitslose (über ein Jahr) über 50 Jahren oder mit einer Behinderung über 50 Prozent

wenn man den geringfügigen Job mindestens 26 Wochen vor der Arbeitslosigkeit bereits neben einer vollversicherten Beschäftigung hatte

wenn man in einer AMS-Schulung mit einer Dauer von mindestens vier Monaten und einem Ausmaß von mindestens 25 Wochenstunden ist Wer ein halbes Jahr weiterarbeiten darf: Langzeitarbeitslose unter 50 Jahren

Personen, die mindestens ein Jahr lang Kranken-, Rehabilitations- oder Umschulungsgeld erhalten haben

Was die Österreicher von neuer AMS-Regelung halten

Im Oktober vergangenes Jahr haben wir übrigens auch auf der Straße nachgefragt, was die Menschen von der Änderung beim AMS halten. Dort war man geteilter Meinung. Einerseits fanden es die Menschen größtenteils gut, dass diese Möglichkeit eingeschränkt wird, andererseits wurde auch gefordert, dass man mit dem Arbeitslosengeld dann über die Runden kommen sollte. Alles dazu auch hier: AMS-Änderung beim Zuverdienst: „Entweder geht man arbeiten oder…“.