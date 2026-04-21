Rattengift in HiPP-Gläsern: Schon 5 manipulierte Gläser gefunden

Die bayrische Polizei hat am Montagnachmittag Ermittlungen wegen Verdachts der versuchten Erpressung des Unternehmens HiPP aus Deutschland bestätigt. Eine Mail der mutmaßlichen Täter soll seit Donnerstag bekannt sein.

Bei Auffälligkeiten sollten die Gläschen am besten nicht geöffnet und keinesfalls einem Baby oder Kleinkind zum Verzehr gegeben werden.

Bei Auffälligkeiten sollten die Gläschen am besten nicht geöffnet und keinesfalls einem Baby oder Kleinkind zum Verzehr gegeben werden.

In Österreich, Tschechien und der Slowakei wurden laut Medienberichten seither insgesamt fünf manipulierte Babynahrungsgläser vor dem Verzehr sichergestellt. Ein Glas mit Rattengift könnte in Österreich mutmaßlich noch in Umlauf sein, hieß es in einer Aussendung. Die Gläser konnten gefunden werden, bevor davon gegessen wurde. Laboruntersuchungen bestätigen die Manipulation mit Rattengift.

©BIPA Laboruntersuchungen bestätigten die Manipulation mit Rattengift..

Kriminalpolizei Ingoldstadt führt Verfahren gegen Unbekannt

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilt, führe die Kriminalpolizei unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Ingolstadt ein Verfahren wegen Verdachts der versuchten Erpressung zum Nachteil des in Pfaffenhofen an der Ilm ortsansässigen Babynahrungsmittelherstellers Hipp gegen Unbekannt.

HiPP bestätigt: Erpresser habe Nachricht an unpersonalisiertes Sammelpostfach geschickt

Den bayerischen Ermittlern zufolge war am vergangenen Donnerstag eine E-Mail der mutmaßlichen Täter bekannt geworden. Das Unternehmen erklärte am Abend: „Der Erpresser hat uns eine Nachricht an ein unpersonalisiertes Sammelpostfach geschickt, welches im Rahmen unserer Standardprozesse in größeren zeitlichen Abständen gesichtet wird.“ Sofort nach Kenntnis der Mail habe die Firma Polizei und Behörden informiert sowie einen internen Krisenstab eingerichtet. Es seien umgehend Maßnahmen ergriffen worden, um die Verbraucherinnen und Verbraucher zu schützen, betonte der Hersteller.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.04.2026 um 10:12 Uhr aktualisiert