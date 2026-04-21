Oberösterreicher vermisst: 34-Jähriger seit Tagen verschwunden

In Enns in Oberösterreich wird ein 34-jähriger Mann seit Mitte April vermisst. Er verließ seine Arbeitsstelle und ist seither nicht mehr aufgetaucht.

Der Verein „Österreich findet euch“ informiert über eine aktuelle Abgängigkeit aus Enns in Oberösterreich. Der 34-jährige Gergö B. wird seit dem 16. April 2026 vermisst. Laut Angaben verließ er an diesem Vormittag seine Arbeitsstelle und gilt seitdem als unbekannten Aufenthalts. Die letzte bekannte Spur führt somit in den Vormittag des genannten Tages. Seitdem gibt es keinen Kontakt mehr zu dem Mann, wodurch Angehörige und Behörden nun um Hinweise aus der Bevölkerung bitten.

Hinweise zum Aufenthalt von Gergö B. gesucht

Gergö B. ist über 180 Zentimeter groß und trägt eine Glatze. Auffällig sind zudem ein Zungenpiercing sowie mehrere Tätowierungen an beiden Handrücken, Unterarmen, am linken Oberarm, im Nacken und im Brustbereich. Der Verein ruft gemeinsam mit der Polizei dazu auf, mögliche Beobachtungen oder Hinweise direkt zu melden. Jede Information könnte zur Klärung des Aufenthaltsortes beitragen.