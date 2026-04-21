Wert von 6 Millionen Euro: Drogen in Kerzenpaketen versteckt

Eine international agierende Tätergruppe soll über Jahre hinweg Drogen größtenteils von den Niederlanden nach Österreich geschmuggelt und dann via Paketsendungen weltweit versandt haben.

Ermittlern gelingt ein gigantischer Schlag gegen die Drogenszene. Festnahmen gab es sowohl in Österreich, als auch im Ausland. Hinter der Aktion soll ein internationales Netzwerk stehen. Die Polizei gab in Niederösterreich dazu eine Pressekonferenz. Seit 2023 sollen die Drogen demnach in Kerzen eingearbeitet und so getarnt verschickt worden sein. Über den Postweg gelangte das Suchtgift unter dem Namen echter Kerzenmanufakturen an Abnehmer. Im März konnten die Täter ausfindig gemacht werden.

Vier Verdächtige in Österreich festgenommen

Insgesamt konnten vier Verdächtige im Alter von 26 bis 38 Jahren in Österreich ausgeforscht werden. Auch in weiteren Ländern klickten die Handschellen. Unter anderem wurde ein 27-jähriger Österreicher im Zusammenhang mit rund 4,5 Kilo Ketamin festgenommen und hat seine Strafe bereits verbüßt. Als mutmaßlicher Auftraggeber gilt jedoch ein 38-jähriger Niederländer.

©LPD NÖ/LKA Briadier Stefan Pfandler, Landespolizeidirektor Franz Popp und Oberstleutnant Felix Gasterstädt.

Codename: „Operation Candle Trip“

Unter dem Codenamen „Operation Candle Trip“ gingen die Ermittler gegen das internationale Netzwerk vor. Neben dem 38-Jährigen konnte auch ein weiterer Verdächtiger gefasst werden: Ein 26-jähriger Niederländer wurde in Österreich festgenommen. In Amsterdam wurde außerdem ein 35-Jähriger, der als Kopf der Bande gilt, festgenommen. Er soll den Schmuggel und den Handel organisiert haben.

Straßenverkaufswert von 6 Millionen Euro

Es konnten insgesamt 160 Kilo Ketamin, 15 Kilo Kokain und 30 Kilo MDMA im Gesamtwert von rund sechs Millionen Euro sichergestellt werden. Zwischen 2022 und 2025 wurden zudem 41 Paketsendungen abgefangen. Sie waren allesamt von Österreich aus verschickt worden. Wegen des hohen Reinheitsgehaltes der Drogen sei davon auszugehen, dass diese vor dem Weiterverkauf gestreckt worden wären. Laut Polizei hätte der Verkaufserlös noch um ein Vielfaches erhöht werden können.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.04.2026 um 10:49 Uhr aktualisiert