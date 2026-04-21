Rätselraten um „UFO“-Sichtung in Windischgarsten

Auf der sozialen Plattform Reddit verbreitet sich derzeit ein Video, das am 19. April in Windischgarstein aufgenommen worden sein soll. Darin ist ein stark leuchtendes, schnell bewegtes Objekt am Himmel zu sehen, das von einem Nutzer als mögliche „UFO“-Sichtung beschrieben wird. Das kurze Video sorgte rasch für Aufmerksamkeit und zahlreiche Spekulationen über die Herkunft des Lichts.

Keine Meldungen eingegangen

Auf Anfrage von 5 Minuten erklärte die Sternwarte Hohe Dirn, dass dort keine entsprechenden Beobachtungen bekannt seien. Auch von weiteren Meldungen ähnlicher Sichtungen im Raum Oberösterreich sei nichts gemeldet worden. Was genau das leuchtende Objekt am Himmel war, bleibt damit vorerst ungeklärt. Experten weisen generell darauf hin, dass solche Erscheinungen oft auf Satelliten, Flugzeuge oder atmosphärische Effekte zurückzuführen sein können. Immer wieder vom es zu vermeintlichen „UFO“-Sichtungen, die anderwärtig erklärbar waren. So beispielsweise Anfang des Jahres in Kärnten: Mysteriöse „Ufo“-Sichtungen über Kärnten sorgen für Rätselraten.