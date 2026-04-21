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Symbolfoto
Foto auf 5min.at zeigt LKWs auf der Autobahn
Das Unternehmen MBS mit Sitz in Neumarkt am Wallersee hatte 25 leasingfinanzierte LKWs in Verwendung.
Salzburg/Neumarkt am Wallersee
21/04/2026
Konkursverfahren

Salzburger Transport-Unternehmen schlittert in die Insolvenz

In Salzburg wurde über die MBS Holding GmbH in Liqu. am Landesgericht Salzburg ein Konkursverfahren eröffnet. Insgesamt sind rund 25 Gläubiger betroffen. Die Passiva belaufen sich auf etwa 366.300 Euro.

von Julia Resl Das Foto auf www.5min.at zeigt Julia Resl, Online Redakteurin.
1 Minute Lesezeit(102 Wörter)

Am Dienstag, den 21. April 2026, wurde über das Vermögen des Transportunternehmens MBS mit Sitz in Neumarkt am Wallersee ein Konkursverfahren am Landesgericht Salzburg eröffnet. Das berichtet der KSV1870 (Kreditschutzverband von 1870). Der Transportbetrieb wurde mit 25 leasingfinanzierten LKWs geführt. Von der Insolvenz sind keine Mitarbeiter betroffen.

Preisdruck, Personalmangel und Zinssteigerungen

Wie der KSV1870 dem Insolvenzantrag entnimmt, war die Struktur des Transportunternehmens im Branchenvergleich zu klein dimensioniert. Dem marktüblichen Preisdruck war somit nicht standzuhalten. Weiters führten Personalmangel und Zinssteigerungen zur Zahlungsunfähigkeit. Das zuvor eingeleitete Liquidationsverfahren brachte keine Gläubigerbefriedigung und ist als gescheitert anzusehen.

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