Strom-Brief ignoriert: Tausende Österreicher müssen weiter „mehr“ zahlen

Rund 290.000 Menschen in Österreich hätten Anspruch auf den Sozialtarif, der ihnen Strom um sechs Cent pro Kilowattstunde bringen würde. Viele musste dafür aber noch etwas machen - und haben den Brief, der gekommen ist, ignoriert.

Sechs Cent pro Kilowattstunde für einen Jahresverbrauch von bis zu 2.900 Kilowattstunden. Das ist für weit über 200.000 Haushalte in Österreich mit der Stromrechnung im April bereits Realität, Grund dafür ist der Sozialtarif vom Staat. Dazu hat die ORF-Beitrags Service GmbH (OBS) im März Briefe ausgeschickt. Während zwei Drittel Haushalte nichts mehr machen mussten, mussten 100.000 weitere noch die Zählpunktnummer bekanntgeben. Weiterhin nur rund 55.000 haben das bisher gemacht, heißt es seitens des OBS exklusiv auf Nachfrage von 5 Minuten am Dienstag. Vom Sozialtarif profitieren übrigens jene Menschen, die vom ORF-Beitrag befreit sind bzw. jene Haushalte, die einen dementsprechenden Brief vom OBS bekommen haben.

Wo finde ich die Zählpunktnummer? Die Zählpunktnummer findet man entweder direkt auf der Strom-Rechnung, am Strom-Vertrag oder im Service-Portal des Strom-Lieferanten online. Sie beginnt mit „AT“ und hat 33 Stellen.

©Leserfoto Diesen Brief haben Betroffene erhalten.

Strom-Sozialtarif ab Mai noch möglich

Die betroffenen Haushalte hätten noch bis 17. April Zeit gehabt, die Nummer durchzuschicken, um vom günstigen Tarif bereits ab April zu profitieren. „Für Haushalte, deren vollständige Daten der OBS nach dem 17. April 2026 übermittelt werden, ist daher grundsätzlich eine Berücksichtigung ab Mai 2026 vorgesehen – abhängig von der konkreten Aktivierung durch die jeweiligen Stromlieferanten“, so der OBS-Pressesprecher weiter. Rückmeldungen, die weiterhin eintreffen, würde man jedenfalls laufend verarbeiten, „um den anspruchsberechtigten Haushalten den schnellstmöglichen Zugang zum Sozialtarif Strom zu ermöglichen“.

Wie man noch zum Strom-Sozialtarif ab Mai kommt

Um wenigstens ab Mai vom günstigeren Tarif zu profitieren, empfiehlt der OBS nun gegenüber 5 Minuten, „fehlende Daten möglichst zeitnah zu übermitteln“. Dabei können Betroffene, die den Brief erhalten haben, diese weiterhin entweder per Post, durch einen Upload auf der OBS-Website hier oder per E-Mail an service@obs.at übermitteln. Aber: „Bei der Rücksendung sollte der Postweg mit einberechnet werden.“ Unabhängig vom Zeitpunkt der Übermittlung würde jedenfalls gelten, dass der Sozialtarif nach erfolgreicher Aktivierung bei der nächsten Stromrechnung bzw. bei der Jahres- oder Schlussabrechnung berücksichtigt wird.