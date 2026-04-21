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/ ©pixabay.com
Foto auf 5min.at zeigt einen Stromkasten
Rund 5.000 Haushalte in Linz waren am Dienstagmorgen von einem kurzzeitigen Stromausfall betroffen.
Linz/OÖ
21/04/2026
Technischer Defekt

Stromausfall: Rund 5.000 Linzer Haushalte saßen im Dunkeln

Am Dienstagmorgen, dem 21. April 2026 kam es im Süden von Linz zu einem großflächigen Stromausfall. Rund 5.000 Haushalte waren kurzzeitig betroffen.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(111 Wörter)

Für viele Bewohner im Süden von Linz begann der Dienstag mit einem unerwarteten Blackout. Gegen 7.45 Uhr fiel in mehreren Stadtteilen plötzlich der Strom aus. Ursache war ein technischer Defekt in einem Umspannwerk im Bereich Pichling. Neben kompletten Ausfällen kam es auch in anderen Teilen des Versorgungsgebiets zu Spannungsschwankungen. Techniker des Energieversorgers rückten umgehend aus, um die Störung zu beheben und die Versorgung schrittweise wiederherzustellen.

Strom wurde rasch wieder hergestellt

Bereits nach rund einer halben Stunde konnte Entwarnung gegeben werden: Gegen 8.10 Uhr waren alle betroffenen Haushalte wieder ans Netz angeschlossen. Die genaue Ursache der Panne wird weiterhin untersucht.

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