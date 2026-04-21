Mit 63 Jahren: „Krone“-Gesellschafter Michael Dichand ist tot

Laut einem Bericht des STANDARD hat Krone-Herausgeber und Chefredakteur Christoph Dichand mitgeteilt, dass sein Bruder und Mitgesellschafter Michael Dichand im Alter von 63 Jahren entschlafen ist. Er sei friedlich und befreit von seinen Leiden gegangen, schreibt er der Belegschaft. Michael Dichand hinterlässt eine Ehefrau und drei Kinder.

Seine Arbeit erfüllte ihn mit Stolz

In seiner Nachricht an die Krone-Belegschaft schreibt Christoph Dichand: „Seine Sorgen sind jetzt bei uns, seiner Familie, seinen Geschwistern und allen, die ihm nahegestanden sind, die jetzt seinen Verlust empfinden.“ Für die Arbeit habe er viel Energie eingesetzt, sie habe ihn mit viel Stolz erfüllt, heißt es weiters.

Wie es mit Krone-Anteilen weitergeht

Innerhalb der Familie Dichand soll besprochen werden, wie mit den Krone-Anteilen umgegangen werden soll, insbesondere zwischen Christoph Dichand und seiner Schwester Johanna Dichand. Als Erstgeborener erhielt Michael nach dem Tod des Gründers Hans Dichand 12,5 Prozent der Anteile an Österreichs größter Tageszeitung – ebenso wie seine Geschwister. Das Erbverfahren nach der 2024 verstorbenen Helga Dichand ist – laut Firmenbuch – noch nicht abgeschlossen, ihre Anteile sollen Christoph Dichand versprochen sein.

Christoph und Michael Dichand gemeinsam 50 Prozent

Ende 2025 übernahmen Christoph Dichand und sein Bruder Michael gemeinsam die 50 Prozent der Krone-Anteile, die bisher die deutsche Funke-Gruppe gehalten hatte, über zwei Gesellschaften. Michael Dichand hielt damit durchgerechnet rund 21 Prozent der Anteile an der Kronen Zeitung, Christoph Dichand fast 54 Prozent. Über Regelungen für Michael Dichands Anteile nach seinem Ableben ist bisher nichts bekannt.