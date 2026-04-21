Nach Streichung von Fördergeld: 40.000 Menschen fordern Erhalt von ZARA

Aus budgetären Gründen hat das Familienministerium unter der Führung von ÖVP-Ministerin Claudia Bauer die Fördergelder für die Opferschutzstelle "ZARA" gestrichen. Nun gibt es eine Petition zum Erhalt der NGO.

Die Beratungsstellen gegen Hass im Netz und Rassismus des Vereins ZARA stehen vor dem Aus. Grund sei der Stopp der Förderung durch das Bundeskanzleramt, teilte der Verein am Montag mit. Das zuständige Familienministerium von Ressortchefin Claudia Bauer (ÖVP) bestätigte gegenüber dem „Standard“ das Ende der Förderung und nannte finanzielle Gründe. Von vielen Seiten hagelt es jetzt Kritik.

Verein wurde vom Förderende überrascht

Seit 2018 erhält ZARA vom Bundeskanzleramt eine Förderung für den Betrieb der Beratungsstelle „#GegenHassimNetz“, zuletzt waren es 330.000 Euro. Die Hälfte des Vereinsbudgets kam vom Bund, der Rest sowohl über Förderungen der Stadt Wien, als auch private Spenden und Eigenmittel. Zum Zeitpunkt der Mitteilung über das Förderende war ZARA bereits in finanzielle Vorleistung gegangen. Das Ende des Geldflusses habe die NGO überrascht, schreibt diese auf der Website. 18 Arbeitsplätze sind bedroht.

Petition nach einzigem Tag bereits 40.000 Unterstützer

Dabei wird an Familienministerin Bauer appelliert. Digitale Gewalt nimmt in Österreich seit Jahren zu. Gleichzeitig wird nun bei einer der wichtigsten Anlaufstellen für Betroffene gekürzt. Die Opferschutzstelle ZARA verliert ihre Finanzierung und muss ihre Arbeit voraussichtlich mit Juni 2026 einstellen. Auf der Petitionsplattform mein.aufstehn.at fordern bereits über 40.000 Menschen die Rücknahme der Entscheidung von Familienministerin Claudia Bauer.



