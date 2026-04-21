Probleme bei der Reise: Österreicher bekommen im Schnitt 400 Euro zurück

Wie die gesetzliche Schlichtungs- und Durchsetzungsstelle nun berichtet hat man im Vorjahr den Österreichern zu rund zwei Millionen Euro verholfen. Im Schnitt sind das etwa 400 Euro pro abgeschlossenem Verfahren.

Als gesetzliche Schlichtungs- und Durchsetzungsstelle für den Bahn-, Bus-, Schiffs- und Flugverkehr setzt sich die Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte (apf) seit zehn Jahren schon für die Österreicher ein. Dabei verhilft man im Rahmen von außergerichtlichen Schlichtungsverfahren Reisenden kostenlos und provisionsfrei zu ihrem Recht. „Durch unsere langjährige Erfahrung im Umgang mit den Unternehmen und unserer Expertise kommen wir schnell und unbürokratisch zu Lösungen im Sinne der Fahr- und Fluggastrechte“, so Maria-Theresia Röhsler, Leiterin der apf.

Durchschnittlich 400 Euro pro Verfahrensabschluss

Nun hat man Bilanz über das Vorjahr gezogen. 2025 konnte die apf rund zwei Millionen Euro an Entschädigungen, Ausgleichszahlungen und Erstattungen für Reisende in mehr als 4.900 abgeschlossenen Verfahren erwirken. Das meiste erstrittene Geld ist dabei im Flugsektor „zu Hause“, hier waren es 1,9 Millionen Euro. Für die Fahr- und Fluggäste bedeutet das übrigens durchschnittlich einen Betrag in Höhe von 400 Euro pro Verfahrensabschluss. Durchschnittlich dauert ein Verfahren von der Kontaktaufnahme durch das Online-Schlichtungsformular bis zum Abschluss übrigens 32 Tage. Eine erste Rückmeldung bekommt man im Durchschnitt bereits nach einem Tag.

Die häufigsten Probleme von Flug-, Bahn- und Busreisenden

Während die Anzahl der Schlichtungsanträge im Bahn- und Flugverkehr im Vergleich zum Jahr davor um etwa zehn Prozent gesunken ist, hat es im Busbereich eine starke Steigerung gegeben, was besonders auf Verfahren mit innerstädtischen Verkehrsbetrieben zurückzuführen sei. Verfahren wurden im Flugbereich etwa wegen Verspätungen, Annullierungen oder Gepäcksproblemen geführt. Im Bahnbereich waren die häufigsten, behandelten Probleme Stornierungen bzw. Erstattungen von Tickets, inklusive Leistungsminderungen im Nachtzugverkehr sowie Strafzahlungen. Bei den Bussen wurden insbesondere Verfahren zu Schadenersatz und Diebstahl, gefolgt von Ticketerstattungen und Strafen geführt.

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Gegen wen besonders oft Verfahren geführt werden

Die häufigsten Verfahren hatte die AUA (Austrian Airlines) anhängig, hier waren es rund 1.300. Danach folgten die ÖBB mit knapp 1.000 und Ryanair mit etwa 700. Schlichtungsanträge könnt ihr übrigens hier online auf der afp-Seite einbringen. Das muss immer schriftlich geschehen, damit alle notwendigen Unterlagen vorliegen und rasch Kontakt mit dem Unternehmen aufgenommen werden kann.