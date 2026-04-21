Nach Alkofahrt: ÖVP-Abgeordneter Günther Baschinger tritt zurück

Der oberösterreichische Landtagsabgeordnete Günther Baschinger (ÖVP) sorgt für Schlagzeilen: Nach einer Autofahrt unter Alkoholeinfluss, bei der er zudem zu schnell unterwegs war, legt er nun sein Mandat nieder.

Der Vorfall hat weitreichende Folgen für die politische Laufbahn des Abgeordneten. Baschinger wurde alkoholisiert am Steuer erwischt, wobei er auch das Tempolimit deutlich überschritt, heißt es. In einer persönlichen Erklärung bezog er nun Stellung zu seinem Fehlverhalten. Wie mehrere Medien berichten zeigte sich der Politiker reuig und gestand sein Fehlverhalten ein. „Ich habe einen Fehler gemacht“, so Baschinger. Er betonte zudem, dass sein Verhalten in keinster Weise seiner politischen Verantwortung entspreche. Der Abgeordnete tritt mit sofortiger Wirkung von seinem Mandat zurück.