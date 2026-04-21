Einschränkungen über Pfingsten: Über 200.000 Bankkunden betroffen

Das Pfingstwochenende in Österreich steht im Zeichen eines großen Umbruchs beim IT-System der Salzburger Sparkasse. Diese verschmilzt IT-technisch dann mit der Erste Group Bank AG. Man spricht von "temporären Einschränkungen".

Generell größere Veränderungen stehen bei der Salzburger Sparkasse an, wenn diese endgültig mit der Erste Group Bank AG zusammengeführt wird. Rund um das Pfingstwochenende wird nämlich auch jeder Kunde der Salzburger Sparkasse eine neue IBAN zugewiesen bekommen, alte Karten sind dann nur noch bis Ende August 2026 gültig. Gleichzeitig bekommt man eine neue Karte im Juni zugeschickt, die Alte kann man so lange nutzen, bis die Neue aktiviert wurde, aber eben spätestens bis Ende August.

Salzburger Sparkasse: Was automatisch geschieht und wo man nachhelfen sollte

Nicht ändern werden sich jedenfalls die Zugangsdaten oder der Zugang zum Online-Banking „George“, Überweisungen finden mit der neuen IBAN und komplett automatisch statt. Sollten Zahlungen an die alte Kontonummer gehen, muss man sich darum auch nicht sorgen, diese kommen ganz automatisch an. Daueraufträge und automatische Abbuchungen via SEPA-Lastschriften werden ebenfalls von der Bank selbst umgestellt. Ganz ohne eigenes Mitwirken funktioniert es dann aber doch nicht. Die wichtigsten Stellen sollte man dennoch über die neue IBAN informieren, bei allen online-Diensten (Amazon, FinanzOnline, ÖGK, PayPal, Netflix und Co.) sowie beim Arbeitgeber, Vermieter, Energieversorger und Versicherungen sollte man die Nummer doch auch selbst ändern.

IT-Systeme werden zusammengelegt, was das bedeutet

Am Pfingstwochenende werden dann eben auch die IT-Systeme zusammengelegt. Wie ein Pressesprecher der „Erste Group Bank AG“ nun gegenüber 5 Minuten bestätigt, hat das auch Auswirkungen auf die Kunden: „Es wird zu temporären Einschränkungen kommen, z. B. in George, an SB-Geräten, bei Bargeldbehebungen, Karte- und Online-Zahlungen.“ Kurz und knapp: Temporäre Einschränkungen wird es am Wochenende vom 23. bis 25. Mai 2026 also fast überall geben – zumindest bei den Betroffenen. „Betroffen sind ausschließlich Kund:innen der Salzburger Sparkasse“, heißt es weiter. Das sind übrigens deutlich über 200.000 Menschen, hat man den Kundenbestand doch etwa im Jahr 2024 auf über 260.000 erhöhen können.

Das rät die Erste Group Bank AG Betroffenen gegenüber 5 Minuten

Die wichtigsten und notwendigen Informationen möchte man „rechtzeitig in George, in unseren Filialen und online“ kommunizieren, so der Pressesprecher. Kunden rät man abschließend auf Nachfrage von 5 Minuten noch, das Wochenende im Hinterkopf zu behalten und entsprechende Serviceinformationen sorgfältig zu beachten.