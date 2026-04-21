Studie zeigt großes Potenzial für erneuerbare Energien

Eine umfassende Studie zu den erneuerbaren Energiepotenzialen zeigt: Österreich verfügt über erhebliche Ausbaupotenziale in allen relevanten Technologien und kann seine Klimaziele bis 2040 bei konsequenter Umsetzung erreichen.

Die im Auftrag des Klima- und Energiefonds im Rahmen seines Jahresprogrammes 2022 beauftragte Analyse liefert erstmals eine methodisch einheitliche und räumlich hochauflösende Bewertung der realisierbaren Potenziale erneuerbarer Energien für die Jahre 2030 und 2040.

Wichtig sind Ausbau der Stromnetze und zusätzliche Speicherlösungen

Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ): „Die Studie zeigt klar: Der Ausbau erneuerbarer Energien ist untrennbar mit einer modernen, leistungsfähigen Infrastruktur verbunden. Nur durch den konsequenten Ausbau und die Weiterentwicklung unserer Strom- und Wärmenetze sowie durch zusätzliche Speicher- und Flexibilitätslösungen können wir die vorhandenen Potenziale tatsächlich nutzen.“

Unabhängig, wetterbeständig, zukunftsfit

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP): „Österreich hat das Potenzial, sich mit erneuerbarer Energie unabhängig, wettbewerbsfähig und zukunftsfit aufzustellen und das ist auch das Gebot der Stunde. Energie ist Standortpolitik – günstige, sichere und saubere Energie entscheidet über Jobs, Investitionen und Wachstum. Jetzt geht es um die intelligente Umsetzung.“

Nutzung vorhandener Ressourcen

Klimaschutzminister Norbert Totschnig (ÖVP): „Die Studie macht deutlich, wo und wie erneuerbare Energien einen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele in Österreich leisten können. Entscheidend ist nun die konsequente Umsetzung: Der gezielte Ausbau erneuerbarer Energien, kombiniert mit Effizienzmaßnahmen und nachhaltiger Nutzung vorhandener Ressourcen in den Regionen, ist der Schlüssel für eine klimaneutrale Zukunft und die heimische Wirtschaft.“

Gebäude und Energieinfrastruktur als Schlüssel für die Energiewende

Ein zentrales Ergebnis der Studie ist die Schlüsselrolle von Gebäuden und bestehender Infrastruktur für den Ausbau erneuerbarer Energien. Insbesondere bei der Photovoltaik liegt der Großteil der realisierbaren Potenziale auf Dächern, Fassaden sowie auf bereits versiegelten oder vorbelasteten Flächen wie Betriebsarealen, Parkplätzen und Infrastrukturanlagen.

Planung von Gebäuden ist A und O

Auch im Wärmesektor kommt Gebäuden und Infrastruktur eine zentrale Rolle zu: Die Nutzung von Umwelt- und Abwärme, oberflächennaher Geothermie sowie weiterer erneuerbarer Wärmequellen hängt wesentlich vom Sanierungsstand der Gebäude, von niedrigen Systemtemperaturen und vom gezielten Ausbau effizienter Nah- und Fernwärmenetze ab. Eine integrierte Planung von Gebäuden, Energie- und Netzinfrastruktur ist damit ein zentraler Hebel für eine effiziente und sozial verträgliche Energiewende.