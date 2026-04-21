„Nach langem Leiden“: Bekannter Künstler mit 71 Jahren verstorben

71 Jahre alt ist Matthias Lidy, einer der wohl bedeutendsten burgenländischen Künstler, alt geworden. Nun ist er verstorben. "Nach langem Leiden", wie seine Angehörigen im Partezettel schreiben.

„In tiefer Trauer geben wir die schmerzliche Nachricht bekannt, dass mein geliebter Sohn, unser Bruder und Schwager nach langem Leide im 72. Lebensjahr von uns gegangen ist“, heißt es am Partezettel seitens der Mutter und der Familie von Matthias Lidy. Verstorben ist er dabei bereits am 13. April 2026, zu seiner letzten Ruhestädte am Ortsfriedhof Tadten (Bezirk Neusiedl am See) wird er am kommenden Samstag, 25. April 2026, geleitet. „Die Verabschiedung ist ab 12.30 Uhr möglich, das Begräbnis beginnt um 14 Uhr.“

Wo die Statuen von Matthias Lidy etwa zu sehen sind/waren

Der Verstorbene war einer der wohl bedeutendsten Künstler, den das Burgenland hervorgebracht hat. Er hat sich über 40 Jahre lang der Kunst gewidmet. Seine Skulpturen und Bilder, die er erstellt hat, wurden unter anderem in der Albertina in Wien und der Sammlung Infeld ausgestellt. Selbst im öffentlichen Raum findet man seine Stahl-Statuen oft wieder – wie etwa in Eisenstadt, aber auch in Frauenkirchen, wo er lange gelebt hat.

Wo Matthias Lidy gelebt und wie er gewirkt hat

Geboren wurde Lidy übrigens am 9. November 1954, gelebt hat er dann in Frauenkirchen und auf Gran Canaria in Spanien. Mit dem Thema Erotik hat er sich im Rahmen seiner Kunst besonders intensiv auseinandergesetzt, die Skulpturen sind fast ausschließlich aus Metall. Bereits seit den 1980er-Jahren findet man seine Werke sowohl im In- als auch im Ausland.