Nach Rückruf: HiPP-Chef bricht sein Schweigen

Im Erpressungsfall rund um manipulierten Babybrei gibt es eine neue Wendung: Erstmals äußert sich Geschäftsführer Stefan Hipp offiziell zu den Hintergründen.

Der Babynahrungshersteller HiPP steht derzeit unter Druck, nachdem bekannt wurde, dass mehrere Gläschen der Sorte „Karotten mit Kartoffeln“ (190g) mit Rattengift manipuliert wurden. In einem aktuellen Statement gegenüber „Die Presse“ weist Stefan Hipp die Kritik an einer zu „vorsichtigen“ Kommunikation nun entschieden zurück.

Zwei Millionen Euro gefordert

Hinter dem Rückruf der Babykost steckt ein Erpressungsversuch. Die Täter fordern eine Summe von zwei Millionen Euro. Dass das Unternehmen erst jetzt offiziell an die Öffentlichkeit geht, hat laut Stefan Hipp einen einfachen Grund: „Ermittlungen sollten nicht gefährdet werden“, so gegenüber „Die Presse“. Zudem kritisiert er die aktuelle Berichterstattung, da das Unternehmen teilweise „wie ein Täter“ dargestellt werde, heißt es.

Erpresser-Mail lag wochenlang im Postfach

Besonders brisant ist der zeitliche Ablauf der Drohungen: Die Erpresser-Mail soll bereits am 27. März eingegangen sein. Gelesen soll die Nachricht jedoch erst am 16. April geworden sein. Laut dem Geschäftsführer lag die Mail in einem allgemeinen Postfach, das nur selten kontrolliert wird, heißt im Medienbericht. Insgesamt wurden fünf manipulierte Gläser gefunden, doch ein sechstes Glas im Burgenland gilt weiterhin als vermisst. Die betroffenen Gläser sind laut Polizei an einem weißen Aufkleber mit rotem Kreis am Boden erkennbar. Wir haben berichtet: HiPP-Rückruf: Verdacht auf Rattengift in Babynahrung.

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