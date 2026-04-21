Mit 2,1 Promille am Steuer – Auto landet am Dach

Unfall am Dienstagnachmittag im Bezirk Kirchdorf: Ein 41-jähriger Autofahrer missachtete eine Sperrlinie, überschlug sich mit seinem Wagen und landete auf dem Dach. Wie sich herausstellte, war der Mann alkoholisiert.

Gegen 13 Uhr war ein 41-jähriger tschechischer Staatsangehöriger auf der Schlierbacher Landesstraße im Gemeindegebiet von Wartberg an der Krems unterwegs. Trotz einer deutlichen Sperrlinie setzte der Mann zu einem Überholvorgang an und passierte einen Kraftwagenzug. Der Lenker geriet beim Einreihen zu weit nach rechts und kollidierte zunächst mit einem Leitpflock sowie anschließend mit einem Erdwall neben der Fahrbahn. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Auto, schlitterte über die Straße und kam schließlich im Feld links neben der Fahrbahn auf dem Dach zum Stillstand, so die Polizei Oberösterreich in einer Aussendung.

Führerschein an Ort und Stelle weg

Der 41-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Wrack befreien. Die herbeigerufene Polizei führte einen Alkotest durch: Der Mann hatte 2,1 Promille Alkohol im Blut. Die Beamten nahmen dem Mann den Führerschein vorläufig ab. Der Lenker wurde verletzt in das Krankenhaus Kirchdorf eingeliefert. Der 41-Jährige wird angezeigt.