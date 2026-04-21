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/ ©LPD Wien/Kevin Hackner
Bild auf 5min.at zeigt einen Polizisten bei einer Verkehrskontrolle.
Die Lenkerin musste ihren Führerschein abgeben.
Linz-Land/Oberösterreich
21/04/2026
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Mit 74 km/h durch die 30er-Zone – Führerschein futsch

Geschwindigkeitsüberschreitung im Bezirk Linz-Land: Eine 57-jährige Autofahrerin wurde am Dienstagnachmittag in einer 30er-Zone mit mehr als dem Doppelten des Erlaubten erwischt.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(78 Wörter)

Gegen 15.15 Uhr führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen im Gemeindegebiet von Hörsching durch. Im Bereich der Ofteringer Straße geriet dabei eine 57-jährige Frau aus dem Bezirk Linz-Land ins Visier der Beamten. Obwohl in diesem Bereich lediglich 30 km/h erlaubt sind, raste die Lenkerin mit stolzen 74 km/h durch die Messstelle. Den Führerschein musste die Frau noch vor Ort abgeben. Zudem wird sie bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.

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