Mit 74 km/h durch die 30er-Zone – Führerschein futsch

Geschwindigkeitsüberschreitung im Bezirk Linz-Land: Eine 57-jährige Autofahrerin wurde am Dienstagnachmittag in einer 30er-Zone mit mehr als dem Doppelten des Erlaubten erwischt.

Gegen 15.15 Uhr führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen im Gemeindegebiet von Hörsching durch. Im Bereich der Ofteringer Straße geriet dabei eine 57-jährige Frau aus dem Bezirk Linz-Land ins Visier der Beamten. Obwohl in diesem Bereich lediglich 30 km/h erlaubt sind, raste die Lenkerin mit stolzen 74 km/h durch die Messstelle. Den Führerschein musste die Frau noch vor Ort abgeben. Zudem wird sie bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.