Sattelzug auf der A7 aus dem Verkehr gezogen

Bei einer Schwerverkehrskontrolle in Linz staunten die Beamten der Verkehrsinspektion heute Vormittag: Ein slowakischer Sattelzug befand sich in einem derart miserablen Zustand, dass die Weiterfahrt sofort untersagt werden musste.

Am Vormittag des 21. April 2026 fiel den Polizisten der Sattelzug im Bereich der A7 auf. Die Beamten lotsten das Fahrzeug zum Kreisverkehr Bindermichl, wo bereits bei einer ersten Sichtung massive Mängel ans Licht kamen. Unter anderem verlor der Lkw Öl, der Rahmen des Aufliegers war stark verrostet und bei den Reifen war teilweise bereits das Gewebe sichtbar.

Elf schwere Mängel festgestellt

Um den exakten Zustand des Fahrzeugs zu prüfen, wurde der Sattelzug den Technikern des Amtes der oberösterreichischen Landesregierung vorgeführt. Die Expertenliste der Mängel war erschreckend: Es wurden fünf schwerste Mängel mit „Gefahr im Verzug“ dokumentiert. Zusätzlich stellten die Techniker sechs weitere schwere Mängel fest.

Kennzeichen weg, Abschleppdienst rückt an

Die Konsequenzen für den slowakischen Lenker und das Unternehmen: Die Kennzeichen und Zulassungsscheine wurden sofort abgenommen. Zudem wurde eine Sicherheitsleistung in der Höhe von 2.400 Euro eingehoben. Aufgrund des extrem gefährlichen Zustands durfte der Lkw nicht einmal in Begleitung überstellt werden. Das Fahrzeug musste schließlich von einem Spezialtransporter abgeschleppt werden.