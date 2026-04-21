Westhälfte sonnig, auf Alpennordseite etwas bewölkter

Während es in der Westhälfte Österreichs von Beginn an strahlend sonnig wird, kann es von der Villacher Alpe und dem Dachstein ostwärts etwas bewölkter werden.

Am Mittwoch lockern Wolken und Nebel rasch auf und es setzt sich in der Westhälfte die Sonne durch, nur im Nordstau bleibt es stärker bewölkt. Etwa von der Villacher Alpe und dem Dachstein ostwärts machen sich hingegen tagsüber wieder vermehrt Wolken bemerkbar, es bleibt aber weitgehend trocken. Der Wind weht mäßig bis lebhaft von Ost nach West.

Überall mildes, trockenes Frühlingswetter bei 9 bis 17 Grad

Am Nachmittag entstehen vom Weinviertel über das Burgenland bis in die südliche Steiermark größere Quellwolken. Der Wind kommt aus Nord bis Nordost und frischt im Süden und Osten sowie am Bodensee auf Spitzen um 60 km/h auf. Die Temperaturen erreichen 9 bis 17 Grad. In 2000m Höhe zwischen minus 4 Grad auf der Rax und plus 2 am Arlberg.