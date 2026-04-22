„Irgendwann hört sich der Spaß auf“: Landwirt greift nach Eier-Klau durch

Ein kleiner Hofladen in Gaspoltshofen im oberösterreichischen Bezirk Grieskirchen wird immer wieder Ziel von Diebstählen. Der Betreiber zieht nun Konsequenzen und setzt auf Abschreckung.

In der oberösterreichischen Gemeinde Gaspoltshofen kämpft ein Geflügelbetrieb mit einem ungewöhnlichen, aber hartnäckigen Problem: Regelmäßig verschwinden Eier aus einem Selbstbedienungsladen, ohne bezahlt zu werden. Besonders an den Wochenenden häufen sich die Vorfälle, sehr zum Ärger des Landwirts.

Am Wochenende schlagen Eier-Diebe zu

Der Hofladen ist rund um die Uhr geöffnet und wird täglich mit mehreren hundert frischen Eiern bestückt. Gedacht ist das Angebot vor allem für die Bewohner der Region, die unkompliziert und günstig einkaufen möchten. Unter der Woche funktioniere dieses System des Vertrauens auch weitgehend reibungslos. Doch sobald das Wochenende beginnt, scheint die Hemmschwelle bei manchen Kunden zu sinken. Nach Angaben des Betreibers gegenüber der Kronen Zeitung kommen dann vermehrt Besucher aus umliegenden Städten, die sich offenbar nicht an die Bezahlregeln halten. Der finanzielle Schaden bleibt mit rund 150 Euro pro Woche zwar überschaubar, dennoch summiert sich der Verlust über die Zeit.

Betreiber setzt nun auf Kameras zur Abschreckung

Viel schwerer wiegt für den Landwirt jedoch das Gefühl, dass das Vertrauen missbraucht wird. „Wir machen das gern, aber irgendwann hört sich der Spaß auf“, äußert er gegenüber der Krone. Um dem Treiben ein Ende zu setzen, plant der Betreiber nun die Installation von Überwachungskameras im Außenbereich. Diese sollen vor allem dazu dienen, Fahrzeuge und Kennzeichen zu erfassen, weniger zur Strafverfolgung als vielmehr zur Abschreckung. Denn der Aufwand, regelmäßig Anzeige zu erstatten, sei im Arbeitsalltag kaum zu bewältigen.

Trotz Dieben: Selbstbedienungsladen bleibt

Trotz der Vorfälle will der Landwirt am Konzept des Selbstbedienungsladens festhalten. Die Eier werden bewusst zu einem niedrigen Preis angeboten, um die Nahversorgung im Ort zu unterstützen. Seine Hoffnung: Dass die meisten Kunden weiterhin ehrlich bleiben und sich jene, die es nicht sind, künftig zweimal überlegen, ob sie zugreifen, ohne zu bezahlen.