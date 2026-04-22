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/ ©Pexels/Kindel Media
Das Bild auf 5min.at zeigt Hände in Handschellen.
Der 21-Jährige wurde nach monatelanger Suche in Hamburg festgenommen.
Oberösterreich
22/04/2026
Festnahme

Häftling schneidet Fußfessel ab – jetzt wurde er im Ausland geschnappt

2024 wurde ein 21-Jähriger in Linz zu 38 Monaten Haft verurteilt – doch im gelockerten Vollzug schaffte er es, seine Fußfessel herunterzuschneiden und unterzutauchen. Nun hat ihn die Polizei im Ausland erwischt.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(137 Wörter)

Wegen diverser Betrugsdelikte wurde ein 21-Jähriger 2024 vom Landesgericht Linz rechtskräftig verurteilt – und zwar zu insgesamt 38 Monaten Freiheitsstrafe. Mitte 2025 wurde der Mann in den gelockerten Vollzug entlassen und trug dementsprechend eine Fußfessel. Doch nicht lange: Wie die Polizei berichtet, schnitt er sich die Fußfessel am 16. September 2025 herunter und setzte sich ins Ausland ab. Zu diesem Zeitpunkt waren von der verhängten Freiheitsstrafe noch 13 Monate übrig.

In Deutschland geschnappt

Gegen den 21-Jährigen wurde ein europäischer Haftbefehl erlassen und die Zielfahnder des Landeskriminalamtes Oberösterreich nahmen die Ermittlungen auf. „Dabei gelang es den Spezialisten in enger Zusammenarbeit mit deutschen Ermittlern, den Aufenthaltsort des Mannes in Hamburg auszuforschen“, schildert die Polizei. Dort wurde er am 20. April 2026 festgenommen und befindet sich seitdem in Auslieferungshaft.

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