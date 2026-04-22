„Herkulesarbeit“: 555 Reinigungskräfte putzen Bahnhöfe in Österreich

Die Grundreinigung von über 1.000 Bahnhöfen und Zug-Haltestellen in ganz Österreich ist abgeschlossen, die ÖBB zeigen nun auf, welch unglaubliche Leistung hier Jahr für Jahr erbracht wird.

Als „wichtigen Erfolgsfaktor“ bezeichnen die ÖBB saubere Bahnhöfe. Denn: „Der erste Eindruck ist entscheidend.“ Die Bundesbahnen möchten nun aber vor allem die dahinterstehenden Mitarbeiter, die dafür sorgen, dass die Bahnhöfe sauber sind, würdigen und zeigen, wie viel Arbeit das eigentlich ist. Alleine in der Ostregion hat man Bodenflächen von fast 1,15 Quadratkilometer geputzt, österreichweit waren es fast 2,9 Quadratkilometer. Und auch die Glasflächen haben es mit österreichweit 271.000 Quadratmetern in sich. Dazu gibt es noch haufenweise Treppen, Handläufe, Sitzbänke, Lifte, Abfallbehälter, Rolltreppen und Aschenbecher.

ÖBB sprechen von „Herkulesarbeit“

Dabei ist der Winterschmutz – und hier vor allem Kies und Staub – entfernt worden. Eine wahre „Herkulesarbeit“, wie die ÖBB meinen. 555 Reinigungskräfte hat es dafür österreichweit gebraucht. Zusätzlich zu den oben erwähnten Aufgaben, hat man auch Uhren und Infotafeln geputzt, außerdem wurden viele Graffitis an Bahnhöfen und Lärmschutzwänden entfernt. Dazu werden umweltschonende Reinigungsmittel verwendet, zudem wurden verpflichtend produkt- oder lieferantenbezogene Umweltkriterien in alle Ausschreibungen der Reinigung eingearbeitet.

Vorbereitungen für nächsten Winter starten auch schon

Und schon jetzt ist man in Vorbereitung auf den nächsten Winter. Zahlreiche Winterdienstgeräte werden gereinigt, Winteranlagen gewartet. Dazu zählen unter anderem Schneeschleudern und Schneefräsen. Die Schutzbauten wie Lawinenverbauungen werden in den kommenden Monaten sowohl vom Boden als auch aus der Luft überprüft.