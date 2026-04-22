Neue Details: Toter bei Busunfall in Salzburg war bekannter Manager

Große Betroffenheit herrscht zwei Tage nach dem Busunglück in Salzburg. Nun sind bei den Ermittlungen neue Details ans Licht gekommen. Der Verstorbene 55-Jährige war Topmanager und Olympiateilnehmer.

Nach dem fatalen Unfall am Montag ist nun die Identität des verstorbenen Passanten bekannt geworden.

Nach dem fatalen Unfall am Montag ist nun die Identität des verstorbenen Passanten bekannt geworden.

Jener 55-Jährige, der bei dem tragischen Busunfall in Salzburg-Itzling ums Leben kam, war Topmanager eines oberösterreichischen Unternehmens und Olympiateilnehmer. Das berichten die Salzburger Nachrichten.

Manager eines oberösterreichischen Unternehmens und bekannter Segler

Jetzt wurde bekannt, um wen es sich bei dem Todesopfer handelt. Es soll der gebürtige Oberösterreicher Florian Schneeberger gewesen sein. Der gebürtige Oberösterreicher war nicht nur ein erfolgreicher Geschäftsmann, sondern auch bekannter Segler, der unter anderem bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta dabei war. In seiner Marktgemeinde Eggelsberg zeigt man sich zutiefst betroffen von seinem Ableben.

Tragischer Bus-Unfall am Montag

Montagmittag krachte ein Obus in das Eingangsportal eines Billa-Marktes in Itzling. Dabei starb der 55-Jährige. Sieben Personen wurden außerdem verletzt, zwei davon schwer. Der Fahrer hatte während der Fahrt einen Schlaganfall erlitten. Der 59-jährige Lenker liegt nach einer Notoperation im Krankenhaus.