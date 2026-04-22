DJ Ötzi: „War schon um vier wach, dass ich ja nicht verschlafe“

„Ich war schon um vier Uhr wach, dass ich ja nicht verschlafe“, meint der Schlagerstar gleich zu Beginn. Und das sei für ihn überhaupt nicht gewöhnlich, ist er doch ein Nachtmensch. „Ich gehe nicht früher als um zwei ins Bett“, so Friedle. Dafür würde er auch etwas länger schlafen – „bissi viel länger“. Zu einem Tagmenschen werde er übrigens wohl nicht mehr werden, daran gibt er unter anderem seinem Alter die Schuld. „Das geht sich bei mir nicht mehr aus.“

DJ Ötzi zu neuem Album: „Man soll sich denken: ‚Mit dem hab ich nicht gerechnet'“

Auf sein neues Album angesprochen, das den etwas kuriosen Namen „Öha“ trägt und am 24. April rauskommt, meint er, dass er damit die Menschen zum Staunen bringen möchte. „Man soll sich denken: ‚Mit dem hab ich nicht gerechnet‘.“ Danach lässt er noch seine 27 Jahre im Musikbusiness Revue passieren und zählt die vielen Hits auf, die er in der Zeit gelandet hat – allen voran der Anton aus Tirol, Hey Baby, Sweet Caroline und zuletzt auch der Song „Tirol“. Dieser ist eigentlich schon 13 Jahre alt, ist kürzlich aber wieder richtig explodiert und hat Millionen Streams alleine bei Spotify. Alles dazu auch hier: DJ Ötzi: Warum „Tirol“ plötzlich viral geht und was Agartha ist.

DJ Ötzi: „Ich habe dem Fan zu dienen“

Schließlich spricht er auch noch über seine Songs allgemein. Da würde es nur einen geben, den er nicht mehr wirklich gern performt. Welcher das ist, verrät er nicht. Nur so viel: Die Fans würden ihn mögen, der Song gehe ab. „Deswegen hab ich dem Fan zu dienen“, meint Friedle. Und das macht er stets mit viel Freude, wie er abschließend erklärt: „Es berührt mich selber, wenn ich den Leuten eine gute Zeit geben kann.“