Tausende Flüge gestrichen: Wie die Lufthansa jetzt Kerosin sparen möchte

Die Lufthansa-Gruppe, Muttergesellschaft unter anderem der Austrian Airlines (AUA), hat nun angekündigt, tausende Flüge bis Oktober zu streichen. Betroffen sind vor allem unwirtschaftliche Strecken.

Dabei werden etwa die CityLine-Flüge der Lufthansa Group gestrichen und somit das Angebot im Sommer um knapp einen Prozent der angebotenen Sitzkilometer reduziert, heißt es in einer Aussendung. Betroffen sind dabei vor allem unwirtschaftliche Strecken in Frankfurt und München, gleichzeitig möchte man bestehende Strecken in Zürich, Wien und Brüssel ausweiten, erklärt das Unternehmen.

Lufthansa spart 40.000 Tonnen Kerosin ein

Durch die Reduzierung des Flugangebots spart man 20.000 Kurzstreckenflüge, was gleichzeitig einer Einsparung von etwa 40.000 Tonnen Kerosin entspreche. Der Preis dafür ist seit Beginn des Iran-Kriegs ja förmlich durch die Decke gegangen. Und man versichert, dass Passagiere insbesondere auf Langstreckenverbindungen weiterhin Zugang haben würden. „Aufgrund des gestiegenen Kerosinpreises erfolgt dies jedoch deutlich effizienter als bisher“, erklärt man.

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Diese Lufthansa-Reiseziele entfallen vorerst gänzlich

Bis Ende Mai streicht man nun vorerst 120 Flüge täglich, betroffene Fluggäste wurden auch schon informiert. Gänzlich gestrichen werden die Strecken aus Frankfurt nach Bydgoszcs und Rzeszow (Polen) sowie nach Stavanger (Norwegen). Die Reiseziele entfallen damit „zumindest vorübergehend“ aus dem aktuellen Flugplan. Zehn weitere Verbindungen werden innerhalb der Gruppe über andere Hubs konsolidiert. Das betrifft Flüge nach Heringsdorf, Cork, Danzig, Ljubljana, Rijeka, Sibiu, Stuttgart, Trondheim, Tivat und Breslau.

Lufthansa arbeitet weiter an „Flugplanoptimierungen“

Wie es in den Monaten darauf aussehen wird, daran wird aktuell gearbeitet. Eine Veröffentlichung der „Flugplanoptimierungen“ ist mit Ende April/Anfang Mai geplant. „Darin werden Optimierungen im Kurzstreckenangebot für den gesamten Sommer vorgenommen und damit Planungsstabilität für die Flugplanperiode gewährleistet“, so das Unternehmen. Für die im Sommerflugplan vorgesehenen Flüge erwartet man ansonsten aber eine „weitgehend stabile Treibstoffversorgung“. Man würde dazu auch an unterschiedlichen Maßnahmen arbeiten – „beispielsweise zur physischen Versorgung mit Kerosin sowie zur Preissicherung“.