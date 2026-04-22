Nach versuchtem Diebstahl: Täter schlägt Mitarbeiter ins Gesicht

Ein 35-Jähriger steht im Verdacht, am Nachmittag des 20. April in einem Lebensmittelgeschäft in Salzburg alkoholische Getränke gestohlen zu haben. Als der Diebstahl auffliegt, wird er aggressiv.

Als Angestellte den Diebstahl bemerkten, versetzte der 35-Jährige polnischer Herkunft einem Angestellten einen Fauststoß und zwei Kopfstöße. Er wurde von einer Mitarbeiterin wiedererkannt, weil er bereits zwei Wochen zuvor Spirituosen gestohlen haben soll.

Alkohol im Wert von 850€ gestohlen

Am 18. April soll der Mann Alkohol im Wert von 850€ aus dem Geschäft entwendet haben und danach geflüchtet sein. Bei seiner zweiten Tat am Montag wurde er sofort erkannt und nach dem aggressiven Verhalten gegenüber den Angestellten festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete die Überstellung in die Justizanstalt Salzburg an.